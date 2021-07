Smockan mot MFF: "Bara han som är snabb - alla andra är rätt tröga"

Degerfors klappade igenom på Tele2 Arena i söndags, när Hammarby vann med hela 5-1.

Anfallsstjärnan Victor Edvardsen menar dock att det finns mycket positivt att ta med sig från den förra matchen - och nu hoppas han att laget ska ta revansch mot serieledande Malmö FF.

– Det är vår hemmaplan och man ska inte tro att man bara kan komma till hos och ro hem tre poäng, säger Edvardsen till FotbollDirekt.

Trots att det stod 1-1 i paus blev det till sist en storförlust för nykomlingen Degerfors mot Hammarby. Efter flera sena mål vann till sist Bajen med 5-1.

– Jag tycker ändå vi är bra, resultatet speglar väl inte matchen riktigt. Jag tycker vi gör en bra match i ungefär 65-70 minuter. Sen vill vi gå framåt och kvittera, men de får lite lätta kontringslägen och gör tre till. Slarvigt av oss, men vi gav det ett försök i alla fall, säger Victor Edvardsen och fortsätter:

– Det är inte många som åker till Tele2 och spelar den fotbollen som vi gjorde.

Resultatet må ha blivit förnedrande stort, men faktum är att Degerfors hotade Bajen vid flera tillfällen i matchen.

– Vi sa det, kan vi hålla 0-0 eller 1-1 länge visste vi att publiken skulle gå lite mot dem. Sen startar vi bra i den andra halvleken. Bertilsson hade ett stolpskott, sen gör de 2-1 på något offsidemål. Överlag tycker jag vi gör en bra match, säger Edvardsen.

Har ni sagt något särskilt om att ni ändå släppte in så många mål på slutet?

– Det är klart. När de gör 3-1 kanske vi inte ska gå för det lika aggressivt sista tio. Istället kanske man behöver spela av matchen och hoppas på något gratisläge för att kvittera. Men det var bara att glömma matchen så snabbt som möjligt.

Om ni fick spela om matchen, hade ni ändå valt att spela på samma sätt?

– Jo det är klart. Vi spelar för att ta tre poäng, vi också. Oavsett vilket lag det är, går vi för att spela vårt spel. Många lag åker till Tele2 för att parkera bussen och gå på kontringar. Vi ville testa att gå på dem högt och föra spelet själva, vilket vi gör bra i stora delar av matchen.

På lördag ställs nykomlingen Degerfors mot en ny tuff motståndare - serieledande Malmö FF. Men det råder inga tvivel om vad Victor Edvardsen och DIF går in med för inställning.

– Det är vår hemmaplan, och man ska inte tro att man bara kan komma till hos och ro hem tre poäng. Det tror jag Malmö kommer ha som inställning. De hade Champions League häromdan och Champions League nästa vecka, så de är bara här för att hämta tre poäng och åka hem. Så vi ska försöka se till att de inte får en så behaglig resa som de vill, säger han.

Har ni en fördel med tanke på att ni fått en veckas vila?

– Kanske, med tanke på värmen. Samtidigt har de en sjuk bredd i sitt lag. De har två uppställningar som är ganska jämna. Oavsett vilka som spelar ska vår inställning vara att vi ska vinna.

MFF höll nollan i den senaste allsvenska matchen mot Sirius. Annars har just defensiven varit ett problem för de regerande mästarna under året. Totalt har man släppt in 16 mål på elva matcher.

– Alla lag, oavsett om det är Malmö eller inte, har sina brister. Det ska vi försöka utnyttja, och försöka komma in bakom dem. Anel (Ahmedhodzic) är väl ganska snabb men resten är ganska tröga bakåt, så vi ska försöka utnyttja det, säger Edvardsen.

Du har gjort sex mål i år, hur känns din egna form?

– Det känns bra. Jag tar kliv efter kliv tycker jag. Jag har anpassat mig bra. När man börjar göra mål får självförtroendet en boost. Sen har laget steppat upp också, så det har varit ganska enkelt att komma in i det.

Patrik Werner (sportchef Degerfors) har sagt att det blir svårt att behålla dig om du fortsätter så här - vad säger du om ett sådant uttalande?

– Jag har fullt fokus på det jag ska göra här. Vad som händer får de sköta, jag fokuserar på att vi ska slå Malmö på lördag. Det är mitt fokus.





Matchrapporter: Hammarby segrare hemma mot Degerfors Malmö toppar tabellen efter seger mot Sirius Underläge i halvtid – då vände Degerfors och vann Uddamålsseger för IFK Norrköping som besegrade Malmö Malmö ny serieledare efter 2-1 mot Örebro