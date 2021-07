Det här kan skvallra om bilden mot Djurgården

Jag följer NFL nästan lika slaviskt som jag följer allsvenskan, och det finns ett uttryck inom USA-media som heter “bold predictions”. Dessa lite galna och osannolika tips - som man ändå nånstans tror kan vara möjliga - brukar pumpas ut dagen innan eller samma dag som den aktuella omgången inleds.

Jag har döpt mina egna allsvenska “bold predictions” till Lührs Vilda Tips.

Den här gången handlar det om tjat om en Djurgårdsnolla, en genial frisparkfot i AIK som är redo att explodera - och tre lätta poäng på Strandvallen.

Kalmar FF nollar Djurgården i “nyskapande” 0-0-match

Kalmar FF-Djurgården, söndag kl 15.00, Guldfågeln arena

Alltså, har Kalmar FF skapat ett nytt sätt att parkera bussen? Sättet man tog sig an mötet med AIK på Friends arena i förra omgången kanske i alla fall skvallrar lite grand om det.

Istället för att parkera nio-tio man runt om och i det egna straffområdet, tjonga och hoppas att marginalerna är med en, som det klassiska “parkera-bussen”-taktiken - så handlar det om att helt enkelt inte låna ut bollen till ett motstånd som har mer kvalitet och spets i sitt lag.

Givetvis vill man göra mål, det vill alla lag - men det behöver inte vara prio ett. Knappt prio två. Det handlar om att inte släppa in mål, och på så sätt stjäla poäng mot på pappret bättre motstånd.

Kalmar FF:s tränare Henrik Rydström skulle knappast hålla med. Han skulle le lite sådär överlägset och säga att det istället “bara” handlar om att helt enkelt bli bättre i den offensiva tredjedelen och att mycket jobb återstår med den biten.

Så kan det ju vara.

Men...

Hursomhelst, så är jag liksom de flesta andra imponerade av vad Rydström gjort med Kalmar FF i år, och hör jag en perspektivbefriad småländsk suck till om resultaten i de senaste två omgångarna så kan jag börja svinga. Och på hemmaplan så är man otroligt bra på att just hålla bollen från motståndarna, samtidigt som offensivt dunderladdade topplaget Djurgården gjort sina minst fina matcher på naturgräs i år.

Så det här är ett Vilt Tips, för Djurgården är ju och ska vara solklara favoriter, men jag drar till med en gammal goding (minns att jag satte DIF-nollan mot Halmstad på Örjans vall) och dammar till med en oklassisk 0-0:a i denna match.

Sebastian Larsson sätter TVÅ frisparkar på Örebro SK

Örebro SK-AIK, måndag kl 19.00, Behrn arena

Alla vet hur giftigt det är när AIK skaffar sig en frispark utanför offensivt straffområde. Det finns inte en fotbollsintresserad svensk som vid det här laget inte begriper att Sebastian Larssons högerfot är lika dödlig som…. ja, här kan det nog bara bli fel med liknelser. Men ni fattar.

Men så här långt i allsvenskan 2021 så lyser frisparksfullträffarna med sin frånvaro för EM-hjälten, även om han i vanlig ordning prickar lagkamraternas huvuden och fötter med precisa hörnor och inlägg.

Så, det är dags nu.

Mitt Vilda Tips är att Sebastian Larssons frisparksislossning kommer på Behrn arena mot Örebro, och att det då inte bara blir en läcker frispark som sitter - utan två.

ÖSK lär ha både Nahir Besara och Jiloan Hamad med i truppen, och jag tror att jumbon i allsvenskan kommer att lyfta inom kort (inte minst på grund av att det finns sämre lag i serien) - så det kommer inte bli något enkel match för ett AIK som visade sig vara tålmodigt och effektivt senast mot Kalmar FF (2-0).

Det kommer att krävas något litet extra för att bärga tre svartgula poäng, som behövs för att i alla fall göra ett försök att haka på toppstriden - och Sebastian Larssons frisparkar är något alldeles väldigt extra.

***

Gårdagens match (24/7):

Malmö FF sopar bort 2020-historia på Listerlandet och krossar Mjällby



Mjällby-Malmö FF, lördag kl 15.00, Strandvallen

0-0 i cupsemi (vidare efter straffar), och 2-2 i allsvenskan.

Det var resultaten för Malmö FF mot Mjällby på Strandvallen 2020.

Och egentligen borde det inte bli enkelt den här gången heller. Mjällby är riktigt svårslaget på hemmaplan, man har på fem matcher förlorat endast en och sensationella AIK-lånet Samuel Brolin har bara släppt in futtiga två mål.

Det är bra.

Mycket bra.

Men Malmö FF med fritösheta duon Anders Christiansen och Antonio Colak bara kör just nu. Man kör i allsvenskan och man kör i Europa.

Målen kommer på alla möjliga vis. Det är via motståndarfötter, drömmål, inhoppare - ja, you name it. Mästarna är inne i ett flyt som inte ens Strandvallens eventuella spöken rår på.

Hur jag än vrider och vänder på det och i huvudet försöker skaka fram någon slags spänning i den här matchen så går det inte.

Det blir inte 5-0 som senast mot Degerfors på Stora Valla, men Malmö FF kommer inte hamna i någon som helst dramatik när man hämtar med sig en ny trepoängare till den regerande mästarstaden.

