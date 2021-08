AVSLÖJAR: Norrköping visar intresse: "Har funnits andra klubbar"

Så här långt har det bara blivit ett enda inhopp i allsvenskan för Djurgårdens nyförvärv inför säsongen, Albion Ademi.

Den 22-årige albanen var en av finsk fotbolls allra mest intressanta spelare förra säsongen då han gjorde 17 poäng på 22 matcher för IFK Mariehamn.

Djurgården knöt honom till sig i vintras för ett par miljoner kronor och han spåddes en ljus framtid i Blåränderna. Men våren och sommaren blev tuff, skadekänningarna många och speltiden nästan obefintlig.

I går kunde FotbollDirekt avslöja att tre allsvenska klubbar visat intresse för att låna Ademi och att det även finns intresse i Nederländerna.

– Det stämmer att det finns intresserade klubbar i allsvenskan som står redo. Det finns även klubbar utomlands, exempelvis i Nederländerna, som visat intresse. Så om alla parter mot fönstrets stängning känner att det är det bästa för Albion är att gå på lån så kommer det inte att vara svårt att hitta någon klubb, sa agenten Liridon Kelmendi till FD igår samtidigt som han betonade att spelarens högsta vilja är att slå sig in i Djurgårdens startelva.

– Men först och främst vill han kämpa för att slå sig in i startelvan i Djurgården. Får han bara chansen så kommer han att vara en av de bästa i landet eftersom han spelar i ett av de bästa lagen. Det är där han vill vara. Vi sitter ganska lugnt i båten just nu och så får vi se lite längre fram. Men det saknas inte intresse för honom.

Enligt nya uppgifter till FD så ska en av de allsvenskt intresserade klubbarna vara IFK Norrköping. Östgötarna ska ha ett gott öga för Ademi och hört sig för om hans tillgänglighet.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson säger att han har en stor tro på Ademi och tycks inte vara intresserad av att släppa honom.

– Vi har tålamod och ser det långsiktigt. Vi har haft kontinuerlig kontakt under året. Vi vet att det funnits andra klubbar som ställt frågan under året. Men vi är helt överens om att han ska fortsätta jobba sig in i laget i första hand och i startelvan därefter. Det känns bra.

Ni har inte tappat tron på honom?

– Nej, absolut inte.

Enligt våra uppgifter så har IFK Norrköping visat intresse för Ademi. Vad kan du säga om det?

– Nej, det har inte jag hört något om.

Det svenska transferfönstret stänger den 11 augusti.

