JUST NU: Hammarby med viktiga besked - värvar två spelare

Aljosa Matko värvas från NK Maribor, Edvin Kurutulus värvas från Halmstads BK - och Williot Swedberg förlänger sitt avtal med klubben.

Kurtulus ansluter till Bajen från och med nästa säsong.

– Det blev en intensiv dag och kväll, och vi är väldigt nöjda med att ha rott de här tre avtalen i hamn, säger sportchef Jesper Jansson till klubbens hemsida.



Aljosa Matko värvas alltså från NK Maribor - laget som Bajen slog ut i den andra kvalomgången till Conference League. Den slovenske U21-landslagsmannen har skrivit på ett treårsavtal och spelaren ansluter till laget inom kort.

– Matko kan spela på de flesta offensiva positioner, och vi tror att han kommer att tillföra ytterligare en dimension till vårt spel redan nu. Han är i en bra ålder, och har en stor potential att ta riktigt stora kliv som spelare, och det ska bli väldigt spännande att se honom här i Hammarby, säger Jesper Jansson.



Halmstad-försvararen Edvin Kurtulus ansluter, men först nästa säsong. 21-åringen har också skrivit på ett treårskontrakt.

– Vi har följt Edvin länge i Halmstad och hans utveckling har gått stadigt uppåt. Det är en mittback som hanterar att spela ytterback väldigt väl, positionen han spelat mest på under förra året och under årets säsong. Vi försökte få över honom redan nu, men Halmstad ville mycket förståeligt inte släppa honom förrän efter säsongen. Fast vi bygger på sikt, och Edvin kommer passa bra in i framtidens Hammarby, säger Jansson.



Och som om det inte vore nog med två nyförvärv. Hammarby meddelar också att man förlänger med supertalangen Williot Swedberg. Precis som nyförvärven har Swedberg skrivit på ett treårsavtal.

– Vi är oerhört glada och stolta över att Williot förlänger med Hammarby. Han har länge varit ansedd som en av landets absolut mest spännande talanger, och vi tror väldigt, väldigt mycket på honom och det känns bra att han tror på Hammarby. Han har varit jagad av flera stora klubbar i Europa, så vi är mycket nöjda med att han fortsätter i Hammarby, säger Jansson.



Hammarby ställs ikväll mot serbiska Cukaricki på Tele2 Arena. Det serbiska laget vann det första mötet med 3-1.

