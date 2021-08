Dystra siffror för Malmö FF - här är man sämst i allsvenskan

Förra veckan sammanställde FotbollDirekt hur bra de allsvenska lagen är på att förvalta sina målchanser.

Med halva serien spelad har vi nu med hjälp av statistiksajten Wyscout listat hur många mål lagen släpper in - i förhållande till tillsläppta målchanser.

Det är dystra siffror för Malmö FF. Nykomlingarna toppar listan - har överpresterat rejält.

XG (expected goals) är en siffra som mäter storleken på målchanser mellan 0 och 1. Målchanser med en xG-siffra på 0,5 bedöms som 50 % chans att resultera i mål, 0,35 bedöms som 35 % osv. För att avgöra en målchans xG räknas bland annat avståndet mellan skottpunkten och målet in, och antalet spelare där emellan.

Efter klubbnamnet i listan följer den defensiva så kallade xgA-siffran (expected goals against) för allsvenskan 2021. Alltså storleken på målchanserna som släppts till under hela säsongen. I mitten redovisas hur många mål laget faktiskt har har släppt in. I fetstil finns en procentsiffra som visar förhållandet mellan tillsläppta målchanser och faktiskt antal insläppta mål. Desto högre procent, desto bättre är man stänga igen bakåt, trots många tillsläppta målchanser.

Exempel: Halmstad har exempelvis haft en total xGA-siffra på 17,1 i år, och har alltså blivit förväntade att släppa in så många mål. I verkligheten har man dock släppt in 12 mål och har därför varit väldigt täta bakåt, vilket procentsiffran längst till höger visar (17,1/12=1,425).

Halmstad har (tillsammans med Djurgården) släppt in minst antal mål (12) i hela serien, vilket är högst ovanligt för en nykomling. Kommer man klara av att hålla det snittet hela vägen in i mål? Troligtvis inte. Detta då man blivit förväntade att släppa in 17,1 mål. Man har därför överpresterat ganska ordentligt, vilket procentsiffran till höger visar.

Djurgården, som alltså också släppt in 12 mål, har en betydligt större chans att hålla den täta defensiven över tid. Man har bara 13,8 i xGA, och ligger betydligt närmare sin siffra för faktiskt insläppta mål, än vad Halmstad gör. Desto närmare 100 % man ligger, desto mer troligt är det att man håller i siffrorna över tid.

I botten sticker givetvis Malmö FF ut, som inte lyckades hålla en enda hållen nolla under de inledande nio omgångarna. Förutom MFF är det faktiskt bara Örebro som har underpresterat.

Tittar man på hela listan ur ett generellt perspektiv så är det tydligt att flera, närmare bestämt 14 av 16 lag, har överpresterat i defensiven. Om det beror på bra försvarare eller dåliga anfallare, kan man låta vara osagt - men över tid bör det göras betydligt fler mål än vad som har gjorts under första hälften av allsvenskan 2021.

Se hela listan nedan:

Halmstad: 17,1 xGA - 12 insläppta mål - 142,5 %



Degerfors: 33,75 xGA - 24 insläppta - 140,7 %



Elfsborg: 17,4 xGA - 13 insläppta - 133,8 %

IFK Norrköping: 20,7 xGA - 16 insläppta - 129,4 %

Hammarby: 22,65 xGA - 19 insläppta - 119,2 %

Mjällby: 22,2 xGA - 19 insläppta - 116,8 %

AIK: 15 xGA - 13 insläppta - 115,4 %



Djurgården: 13,8 xGA - 12 insläppta - 115 %



Sirius: 27,9 xGA - 26 insläppta - 107,3 %

Häcken: 22,35 xGA - 21 insläppta - 106,4 %



Östersund: 27,15 xGA - 26 insläppta - 104,4 %

IFK Göteborg: 18,75 xGA - 18 insläppta - 104,2 %



Kalmar: 16,5 xGA - 16 insläppta - 103,1 %

Varberg: 22,06 xGA - 22 insläppta - 100,3 %

Örebro: 26,55 xGA - 28 insläppta - 94,8 %



Malmö FF: 14,25 xGA - 19 insläppta - 75 %