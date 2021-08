LÜHR om en ny MFF-succé ikväll delar fotbolls-Sverige?: ''Kluvna känslor''

Ikväll avgörs det ifall Malmö FF tar steget in i Champions Leagues gruppspel.

MFF har ett drömläge inför returen mot bulgariska Ludogorets och nu är nya viktiga miljoner nära.

FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr ger sin syn inför kvällens avgörande.

Klarar MFF av det här tror du?

– Känslan efter 2-0-segern hemma var att Malmö FF hade bra kontroll och dessutom skapade chanser framåt. Att det nog är svårt att bomma igen helt under 90 minuter när Colak, AC och Birmancevic kör, och då känns det ju ännu bättre ur svensk synvinkel.

– Det blir ett annat äventyr på bulgarisk mark. Säkert en helt annan match, där Ludogorets kommer agera med mer självförtroende och stöka till det för MFF. Men jag säger att Malmö FF löser det här.

Hur tror du Jon Dahl Tomasson tänker med skador på Niklas Moisander och Sergio Pena. En 3-5-2-uppställning ?

– Det är ju ingen nyhet i så fall, tvärtom. Och den har fungerat alldeles utmärkt så här långt. Eric Larsson kom till exempel in och ersatte Moisander fint senast i trebackslinjen.

– Viktiga pjäser blir kanterna med Berget och Rieks, löpstarka och lojala. Duon har varit pålitlig så här långt i Europa-spelet.

Vad imponerar enskilt mest med Malmö FF just nu?

– Nu snackar vi ju Europa och då handlar det om att ta sig an uppgifterna med självförtroende och en övertygelse om att man kan ta sig vidare. Den tröskeln passerade Malmö FF för länge sedan och det steget fortsätter man att utnyttja.

– Anders Christiansen är i superform och han får numera hjälp av både Veljko Birmancevic och Antonio Colak i mål och poängproduktion. Det är tre spelare inget annat lag i Sverige är i närheten av, och man har visat att man kan göra det på en internationell nivå nu.

Tror du den allra största delen av fotbolls-Sverige hoppas på Malmö FF - eller är man rädda för vad över 160 nya miljoner kommer att betyda?

– Det är säkert kluvna känslor. Och du får säkert olika svar om det är on eller off the record. Nu är ju Malmö FF redan så ekonomiskt överlägsna så jag vet inte vad 100 miljoner kronor till skulle ge för omedelbar effekt på allsvenskan.

– Och man får ju fortfarande enorma summor om man hamnar i ett gruppspel i Europa League.

