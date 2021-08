Bosse Andersson bekräftar - tror inte på Kujovic 2022

Emir Kujovic värvades till Djurgården som en guldjoker 2019.

Men under de senaste två säsongerna har anfallaren haft det svårt att leverera i Blåränderna.

Nu sitter Kujovic på ett utgående kontrakt - som inte ser ut att förnyas.

– Vi har inte erbjudit någon förlängning för 2022, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.

Det var under sensommaren 2019 som Emir Kujovic värvades in till Djurgården från tyska Fortuna Düsseldorf. Anfallaren levererade fyra mål och tre assist under den hösten och han var starkt bidragande till att Djurgården blev svenska mästare.

Men efter det har succén uteblivit. I fjol gjorde han förvisso 27 allsvenska framträdanden, men han inledde ofta från bänken. Och i år har det blivit blott 86 minuter för Djurgården.

Vad är det egentligen som har hänt med Emir Kujovic?

– Han har kämpat på. Det är tuff konkurrens om platserna och säsongen är lång. Han är motiverad att träna på. Sen får vi se. Han har inte haft så mycket speltid under den första delen av allsvenskan. Vi kommer säkert ha behov av alla spelare, säger klubbens sportchef Bosse Andersson.

Djurgårdens tränarduo Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand har ofta valt att starta med Kalle Holmberg eller Joel Asoro som anfallare. Vid ett par tillfällen har tränarna sagt att presspelet lidit när Kujovic spelat.

Hur ser du på att en sådan tongivande spelare hamnat i den situationen?

– Han är en del av vår trupp. Tränarna tar ut laget för att vinna fotbollsmatcher och det har jag stor respekt för. Emir kom in senast i derbyt och man såg att han skapade chanser. I min värld kommer han säker att skapa chanser under hösten också, säger Andersson.

Hade du förväntat dig mer av Kujovic under hans tid i Djurgården?

– Han var en viktig och bidragande orsak till att vi tog SM-guld 2019. Det var ett väldigt speciellt år med covid 2020. Vi vet att det är en målfarlig och skicklig avslutare. Vi hoppas att han kan bidra och göra ett bra avslut i Djurgården under hösten.

Efter säsongen löper Kujovics kontrakt med Djurgården ut.

– Vi har haft en dialog om det och han har hanterat det otroligt professionellt. Han vill verkligen avsluta på ett bra sätt här, sen får vi se i framtiden vad det innebär. Vi har inte fört några diskussioner om en förlängning i nuläget. Vi har inte erbjudit någon förlängning för 2022, säger Andersson.

Så magkänslan är att han inte spelar i Djurgården nästa år?

– Det har vi varit tydliga med.

Har det funnits allsvenskt intresse kring Kujovic?

– Vi har haft en dialog under sommaren. Jag vet att det funnits intresse från annat håll. Det är klart att Emir Kujovic haft en fantastisk karriär och han känner sig inte färdig med fotbollen. Det kommer säkert finnas både allsvenska och internationella klubbar som kommer vara intresserade.

– Men han trivs väldigt bra i Djurgården, trots att han fått lite speltid.

Matchrapporter: Stark insats när Mjällby tog poäng borta mot Djurgården BETYG: "Inte snyggaste, men kanske skönaste DIF-segern i år" Djurgården ny serieledare efter 1-0 mot Mjällby Seger för AIK i toppmötet med Djurgården Djurgården upp i topp efter seger mot Häcken