ELVAN: Omgångens bästa spelare - mycket AIK och Bajen

AIK tog över serieledningen, Hammarby besegrade Malmö och Häcken vann det galna 031-derbyt.

FotbollDirekts Mathias Lühr och Patrick Ekwall väljer ut omgångens elva bästa spelare.

– Han är i bra form och han var även bra mot Basel, säger Ekwall om Bajenstjärnan David Ousted.

Allsvenskan tar nu ett litet uppehåll, och den senaste omgången bjöd på en del intressanta resultat.

FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr och krönikör Patrick Ekwall har i vanlig ordning valt ut omgångens bästa spelare.

Trots det bittra uttåget mot Basel lyckades Hammarby besegra Champions League-klara Malmö FF med 2-1. Därför tar två Bajenspelare plats i veckans elva. Dessutom blir det grönvita lagets målvakt, David Ousted, utsett till omgångens spelare.

– Enligt Jon Dahl Tomasson gjorde han "the match of his life". Han var jättebra. Han var den som räddade segern till Hammarby på sitt sätt, säger Ekwall.

Från derbyt på Västkusten tar 3-1-skytten Patrik Wålemark plats i FD-duons elva. Yttern vek in från sin högerkant och producerade ett riktigt drömmål. Skönt för Per-Mathias Högmos Häcken - blytungt för Mikael Stahres Blåvitt.

Efter MFF:s förlust i Stockholm och Djurgårdens förlust i Uppsala är AIK numera ensamma serieledare. Två spelare tar plats i Lühr och Ekwalls elva.

– Det beryktade höst-AIK. Som mycket väl kan gå och vinna allsvenskan om de fortsätter så här, säger Ekwall.

– De har åtta raka matcher utan förlust, varav sju är segrar. Det är enormt. Nu fick de för en gångs skull en ganska enkel resa mot Örebro, säger Lühr.

Hör vilka spelare som Lühr och Ekwall valt ut i spelaren ovanför!

