Den mest dramatiska av rubriker vi sett har handlat om honom

SOLNA. Stämningen präglas av utmaningen.

Ingen är stressad.

Alla vet att en poäng mot Spanien skulle innebära en ny bragd - och rejäl bonus i jakten på VM i Qatar 2022.

Startelvan tog Janne Andersson ut redan för flera dagar sedan. Förmodligen innan landslaget ens hade samlats för det här VM-kvalet där matcher mot Spanien och Grekland står på schemat.

Jag frågade på presskonferensen under onsdagen om det handlade om att det blivit lättare att plocka ut en elva då spelare som Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Marcus Berg försvunnit.

Men enligt Janne Andersson hade det inte alls med det att göra.

Det berodde enbart på den korta tiden (tre dagar) av förberedelser inför mötet med Spanien på Friends arena nu på torsdag kväll.

Inga problem alltså, inga konstigheter.

Bara harmoni.

Och det är vad man kunnat utläsa av de pressträffar vi haft med landslag inför det nya allvaret som nu tar ny fart.

Bekväma svar, rakt igenom förbundskaptenen, nye lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf och hans vicesheriffer Albin Ekdal och Emil Forsberg.

Den mest dramatiska av rubriker vi sett har väl handlat om att Nilsson Lindelöf riskerar att få en mindre framträdande roll i Manchester United i och med världsstjärnan Raphael Varanes ankomst.

Och Emil Forsberg, en av EM-slutspelets bästa spelare med sina fyra mål, menade också att resten av sommaren kändes “ganska mörk” efter uttåget mot Ukraina i åttondelen, Leipzig-stjärnan tyckte också att det bara kändes som två veckor sedan landslagskillarna sågs senast och det var han väldigt glad över.

Okej, det har även ältats kring Sveriges bleka insats mot just Spanien i EM-slutspelet under sommaren, där man knappt lånade bollen under 90 minuter men fick med sig 0-0.

Men även här tror svenskarna på förändring och förbättring.

Harmoni, alltså.

Spanien hemma på ett halvhöstigt Friends arena är också en helt annan sak än Spanien på Estadio La Cartuja i ett stekhett Sevilla.

Och förutsättningarna är ju inte så annorlunda än de var då.

Det vill säga, tar Sverige poäng i den här matchen så har man tagit en bonuspoäng i det här VM-kvalet.

Tagit ett steg närmare Qatar 2022.

Då kan man också gå in i den här matchen med en relativt avslappnad attityd.

Beslutsam och fokuserad, men också cool.

För en blågul förlust…, tja, det är väl vad hela fotbollsvärlden förväntar sig.

Alla matcher lever sitt liv (klassisk klyscha), men vi kan väl ändå minnas de utomjordiska paraderna Robin Olsen tvingades till för att fixa nollan i Sevilla. Det heroiskt uppoffrande försvarsspelet, och de mängder av marginaler Sverige ändå hade med sig - trots att man också på ett sjukt sätt kunnat vinna om Marcus Berg eller Alexander Isak satt sina fina chanser.

Men det var oerhört mycket som gick Sveriges väg, och hamnar man i det spanska skruvstädet igen runt eget straffområde, då har jag svårt att se blixten slå ner på samma ställe två gånger på bara ett par månader.

Hursomhelst, jag ser fram emot att se “nya” Sverige.

Eller, så nytt är det ju inte, snarare rätt beprövat - men där finns ändå frågetecken hur gruppen reagerar på att vara utan Larsson, Lustig, Berg och Pontus Jansson.

Det är givet att det sker förändringar i lagklimatet, och därför tror jag att det är viktigt att man får en fin start mot Spanien och Grekland.

Och med fin menar jag att man tar poäng och fortsätter att häng på i racet mot VM.