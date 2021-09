Beskedet som får Malmö FF-supportrarna att jubla

Uefa har godkänt bortaföljen under höstens Champions League-spel.

– Det är fantastiskt trevligt, säger MFF:s vd Niclas Carlnén till Sydsvenskan.

Malmö FF har fått spela fyra kvalrundor till Champions League utan något supporterstöd på bortaplan. Men nu när klubben säkrat spel i gruppspelet kommer idag ett skönt besked.

Uefa meddelar att man godkänner bortaföljen under höstens Champions League-matcher. Minst fem procent av arenornas kapacitet ska vara avsedda för bortasupportrar.

– Det är Uefa som har gett grönt ljus, men sedan är det de olika länderna var för sig som tar de slutgiltiga besluten när det gäller restriktioner och visum. Men att möjligheten finns är riktigt bra, säger MFF:s vd Niclas Carlnén till Sydsvenskan.



Nu får alltså många supportrar göra om det som skedde 2014 och 2019. Under 2014 ställdes Malmö FF mot Juventus och 2019 mötte man Chelsea. Nu har båda de europeiska jättarna lottats i samma grupp som MFF.

– Mot Chelsea vet vi hur det kan låta om det blir fullsatt. Den stämningen våra supportrar skapade då kommer nog engelsmännen ihåg, säger Carlnén.



Den första bortamatchen i gruppspelet för MFF:s del är mot ryska Zenit. Matchen spelas den 29 september.

– Det gäller att få kontroll på regelverket så snabbt som möjligt. Och ha god framförhållning. Just nu verkar det vara svårast med resor till England och Ryssland. Italien är kanske enklast, säger Carlnén.



På hemmaplan kommer det dock uppstå svårigheter för MFF:s del att ta in mycket publik. Eleda Stadion har fått ta in omkring 5500 åskådare under Europaspelet, och nu försvinner alltså fem procent till bortasupportrar. Dessutom ska Uefa ha cirka 30 procent av de tillgängliga biljetterna, skriver Sydsvenskan.

