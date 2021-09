Försvarar kritiserat Bajenprojekt - får bara inte rasa ur

Hammarby fick hård kritik för övertagandet av IK Frejs plats i Ettan Norra.

Men talangsatsningen har redan börjat betala av sig i form av spelarförsäljningar och spelare till A-truppen.

Efter en usel vårsäsong ser HTFF:s chanser att hänga kvar i serien betydligt bättre ut.

– Det är inget att hymla om att det här oerhört viktigt för oss att hålla laget kvar, säger Hammarby chefscout Mikael Hjelmberg. Länge låg Hammarby TFF (som under omdiskuterade former tog över IK Frejs plats i seriesystemet) sist i Ettan. Men efter sommaren har resultaten förbättrats rejält. Efter 3-1-segern mot IFK Luleå senast har Hammarbys samarbetsklubb passerat både Assyriska och Täby FK i tabellen och har nu säker mark inom fullt rimligt räckhåll. Upp till IFK Luleå ovan nedflyttningsstrecket skiljer bara en poäng där HTFF dessutom har en match mindre spelad. Men hur viktigt är det egentligen för Hammarby att deras talangsatsning får fortsätta i Ettan och inte i division 2? Bajens chefscout Mikael Hjelmberg menar att det är av största vikt och att en förändring på tränarsidan och förändringar i spelartruppen gjorts för att rädda klubben kvar i serien. – Klart att det är viktigt för oss. Det har varit en prioriterad fråga, det är inget snack om det. Vi gjorde ett tränarbyte i somras (Janne Mian ut och Ulf Kristiansson in) och har fått in ett par nya spelare som tillfört på ett bra sätt. Vi har goda förhoppningar om att klara av det, säger han. Varför är det så viktigt att laget spelar i division 1 och inte division 2?

– Det har med matchmiljön för spelarna att göra. Division 1 är en klart bättre utvecklings- och tävlingsarena än div 2. Så är det.

Det är väl svårare att få arbetstillstånd för utländska spelare i division 2 också?

– Det skulle det kunna vara i och med att allsvenskan till division 1 räknas som elitfotboll. Vi har några utländska spelare, fyra stycken, i truppen nu. Men den största anledningen till att vi vill vara i division 1 är att det är en bättre utvecklingsmiljö.

Underskattade ni nivån eller överskattade ni truppen med tanke på hur det gick i våras? – Jag sa redan inför säsongen att den här truppen håller division 1-nivå. Sedan visade resultaten kanske inte på det, men vi har hela tiden känt att prestationerna varit bättre än resultaten rent generellt.

– Jag skulle inte säga att vi överskattade truppen utan mer att det inte är jättekonstigt att det tar tid för en så ung spelartrupp att få alla bitarna på plats. Det var samma sak under tiden vi samarbetade med Frej, det var en stor skillnad på lagets resultat under hösten. Det har med tidsfaktorn, antal träningar och den erfarenhet man samlar på sig att göra.

På tal om erfarenhet. Ni tog in två tidigare ex-allsvenska profiler till laget i form av Niklas Thor, 35, och Moestafa El Kabir, 32. Varför gjorde ni det och vad har dem betytt?

– Båda har varit jätteviktiga för gruppen. Framförallt i den dagliga verksamheten där de har varit lite av tränarens förlängda arm. Thor har tyvärr dragits med skador medan El Kabir kommit in och fått mer och mer speltid (mål senast mot Luleå, reds. anm.). De tillför mycket till gruppen och kommer vara viktiga för att vi ska göra resultat under hösten. Sportchefen Philip Berglund gjorde ett bra jobb med att få in dom till truppen.

Många spelare i HTFF knackar på dörren till A-truppen och enligt Hjelmberg har satsningen redan betalat av sig i form av uppflyttade spelare och försäljningar.

– Aimar Sher, Oliver Dovin, Aziz (Outtara), Axel Sjöberg, Mayckel Lahdo och Williot Swedberg (elva matcher i HTFF under våren) är bara några spelare som gått den här vägen. Det handlar inte bara om att sälja spelare utan även om sportslig utveckling. Där menar vi att det här konceptet är oerhört bra.

Just närheten till A-truppen tror Hammarby kommer vara en vinnande väg till att fostra fler elitspelare.

– Vi vill kunna se det som en enda stor trupp på 45 spelare. Det ger oss möjligheter att träna tillsammans ibland eller dela upp i olika typer av grupper för extra- eller individuell träning också. Det är även en av anledningarna till att vi utökade ledarstaben nu med Nenad Djordjevic (assisterande tränare i A-truppen). Även Imad Khalili har daglig kontakt med spelarna i HTFF.

Finns det någon poäng med att ha HTFF i superettan på sikt?

– Just nu tycker vi att division 1 är lagom men klart att det kan finnas en framtid där vårt A-lag tar ytterligare kliv och att det då kan vara bättre för oss att ha andralaget i superettan. Där är vi inte nu, men i en framtid där klubben växer och tar ytterligare steg så är det inte omöjligt att det finns en fördel med det.

Vilken är den uppenbara fördelen med det? – Framförallt en matchning på högre nivå för spelarna. Då blir vägen till Hammarbys A-lag kortare. Märker ni ett ökat intresse bland unga talanger för att spela i Hammarby? – Det gör vi definitivt. Vi har en väldigt bra akademi, ett A-lag i toppen av allsvenskan och som börjat ta sig till Europaspel och har vi dessutom ett lag i division 1 så blir det en oerhört stark bas för spelare. – Det ger en rekryteringsmöjlighet och ett upplägg att forma talanger på olika sätt och som inte är fullt redo att spela i storklubbarnas A-lag. Med HTFF har vi en stor fördel med närheten till A-laget som tränar på samma anläggning och till med tillsammans många gånger. Det är det få klubbar i division 1 som kan erbjuda, säger han och avslutar.

– Nu ska vi göra allt vi kan för att hålla laget kvar i division 1. Det är så klart oerhört viktigt.

