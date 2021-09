DERBYEXTRA: "Vi har resurser att använda"

Djurgården tappade sin bäste målskytt men satt lugnt i båten.

I vinter siktar dock klubben på betydligt mer aktivitet - inte minst efter regeringens nya besked om de avvecklade restriktionerna.

– Vi har resurser att använda, säger Djurgårdens vd Henrik Berggren till FotbollDirekt.

Det allsvenska uppehållet är över och imorgon kastas Djurgården direkt in i hetluften. Stockholmsderby på Tele2 Arena väntar mellan Djurgården och Hammarby - i en match där viktiga poäng står på spel.

Under det senaste decenniet har Djurgården haft stora problem i matcherna mot AIK och Hammarby. Och efter Blårändernas senaste derby (1-4 mot AIK) uppstod starka reaktioner och vissa supporterfalanger skrek efter ett extrainsatt medlemsmöte.

För lite mer än en vecka sedan hade Djurgården ett planerat medlemsmöte, och då diskuterades bland annat derbyproblematiken.

– Vi hade ett medlemsmöte som handlade om alla möjliga grejer i Djurgården, och det har vi några gånger om året. Men det är klart vi även pratade om herrsporten och självklart pratade vi också om vårt extremt dåliga derbyfacit. Vi tar både upp sådant som är allmänt, men även särskilt brännande saker som kan hända i en fotbollsförening. Det är vårt ansvar, säger vd:n Henrik Berggren och tillägger:

– Bosse (Andersson, sportchef) redogjorde för hur vi laddat upp, hur vi gjort historiskt och hur vi inte gjort historiskt. Så att alla medlemmar skulle få en bild av det.

Vad gav det samtalet tycker du?

– Det är klart att all information som folk kan få hoppas jag ändå folk kan uppskatta. Även om det i det här fallet handlade om ett tråkigt ämne. Information är ändå bra, det får man inte glömma bort. Det är viktigt att vi kommunicerar om både bra och jobbiga saker.

Efter drygt ett och ett halvt år med coronapandemin börjar saker och ting öppnas upp allt mer. Nyligen meddelade regeringen att restriktionerna för bland annat fotbollsmatcher ska avvecklas. Från och med den 29 september ska det vara tillåtet med fullsatta läktare igen.

– Det är både en allmän känsla och en som handlar om Djurgården - någonstans ser man nu ljuset i tunneln på den här pandemin. Även om det kanske inte riktigt är över än så är det härligt att saker och ting återgår till det normala. Det gäller ju hela samhället, säger Berggren och fortsätter:

– När det gäller Djurgården och egentliga alla elitklubbar, så är publiken motorn i våra föreningar. Det är inget snack. Både stämningsmässigt och ekonomiskt. Vi behöver få tillbaka publiken, för att vi ska må bra. Vi behöver publikintäkterna.

Efter att restriktionerna har avvecklats har Djurgården fyra hemmamatcher kvar den här säsongen.

Vad betyder det för er rent ekonomiskt att ni har möjlighet att släppa på mer publik till de matcherna?

– Det är klart det är pengar som vi inte budgeterat med. Vi har varit väldigt försiktiga i vår budgetering, då osäkerheten varit total. Så det är förhoppningsvis extra pengar, säger Berggren.

Hur tycker du att ni hanterat pandemin överlag?

– Jag tycker vi hanterat det bra. Pratar man ekonomiskt hade vi lite medflyt eftersom vi gjorde en del stora spelaraffärer i början av 2020, som gav oss trygghet. För mig och Bosse har de här 1,5 åren handlat väldigt mycket om att skapa trygghet i organisationen. Både för kanslipersonal och alla omkring våra representationslag.

Under sommarfönstret sålde Djurgården sin bäste målskytt Aslak Witry till AZ Alkmaar. Någon ersättare värvades inte in och Djurgården höll överlag en lågmäld profil under sommaren.

Känner du att ni i vinter kommer kunna trycka i gaspedalen lite mer?

– Vi hoppas ju att vi ska komma ur de här två pandemiåren 2020 och 2021 med en stark ekonomi. Och det är mycket som talar för det. Och då ska vi vara starka. Att trycka gaspedalen i botten är kanske fel uttryck, men vi har resurser att använda. Sen ska vi alltid använda resurserna vist och med omsorg, säger Berggren.



Kommer förutsättningarna vara annorlunda efter säsongen, jämfört med i somras?

– Det är klart att de är annorlunda. När fönstret stängde visste vi ingenting egentligen, det vi vet nu är att man ska öppna upp. Vi vet pyttelite mer nu och desto mer vi vet, desto tryggare är vi. När vi går in till vintertransferfönstret vet vi förhoppningsvis ännu mer om framtiden. Och då ser det förhoppningsvis ännu ljusare ut.

Matchrapporter: Moustafa Zeidan matchhjälte för Sirius mot Djurgården Stark insats när Mjällby tog poäng borta mot Djurgården BETYG: "Inte snyggaste, men kanske skönaste DIF-segern i år" Djurgården ny serieledare efter 1-0 mot Mjällby Seger för AIK i toppmötet med Djurgården