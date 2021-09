MALMÖ: Champions League kom till Malmö igen och det blev ännu en smärtsam insikt i fotbollens verklighet.

Malmö FF 0, Juventus 3.

Ett logiskt resultat, på en annan nivå, i en helt annan värld.

Hur kul var det så länge det varade?

Hyfsat, ändå.

Under perioder kunde Malmö FF uppehålla Juventus med hyggligt passningspel, ett och annat inlägg som som kanske hade kunnat bli hotfullt.

Men det som "ser bra ut" blir lätt som en illusion på den här nivån.

När Juve väl hittade en balans i den här matchen var det så obarmhärtigt tydligt hur stora skillnaderna är (och ska) vara.

Verkligheten avslöjades inför öppen ridå.

Den italienska giganten trampade in bakom Malmös FF:s försvarslinjer gång efter gång för att de förstås visste att där fanns de möjligheter att såra.

Vilket nog alla i allsvenskan tänker mot Lasse Nielsen och Franz Brorsson...skillnaden är att det här är på en helt annan nivå och då hängde Malmöspelarna inte med i svängarna.

Som att springa omkring i en helt ny värld.

Ett tydligt exempel på det kom mitt i första halvlek när Jo Inge Berget såg och kände att Alex Sandro skulle dra iväg i djupled på kanten, men eftersom Leonardo Bonucci gick lite för sig själv med bollen i försvarslinjerna så skulle den bollen aldrig riktigt komma med mer än att Berget skulle hinna täcka av.

Men den kom. Och den kom perfekt. Sandro blev helt frispelad in bakom Berget.

Den passningen sitter liksom inte i allsvenskan.

Och till slut blir nivåskillnaden så stor och märkbar att det inte gick att stå emot.

Juventus hade 3-0 i paus. Det kunde varit 5-0.

Då fanns det ändå de på Stadion som kände att Malmö FF hängde med "bra".

Men skillnaderna handlar oftast inte om vad som sker på mittplan, utan i situationer som avgör matcher.

Där var det Serie A vs Allsvenskan. Tyvärr i alldeles för tydlig utsträckning.

Det är för snabbt, för smart, för effektivt.

Då hjälper det såklart inte att kasta bort alla sina fasta situationer, det hjälper inte att stå på hälarna i försvarsspelet, gnälla på domarnivån eller att Bonke Innocent är spelaren som ska försöka slå avgörande passningar.

Om Malmö FF överhuvudtaget skulle haft en liten, liten chans att rubba ett lag som Juventus hade det krävts en hel del flyt och ALLT hade behövt sitta.

Det gjorde det inte den här kvällen.

Men i grunden handlar det förstås om att motståndet var övermäktigt

Vi har sett det förut i samband med Malmö FF:s matcher i Champions League.

Det har gått att störa Olympiakos och Schaktar Donetsk.

Men mot giganter som PSG, Juventus, Atletico och Real Madrid är skillnaden alldeles för stor.

Det är en realitet som svider, men som inte kan ha kommit som en överraskning för någon.

Som Stuart Baxter en gång var tydlig med:

This is not amateur football, its fucking Champions League.

