"Vi är bättre förberedda än 2014 och 2015"

Malmö FF mot Juventus i kväll. Precis som för sju år sedan när Malmö FF:s första CL-succé var ett faktum - så är det Juventus som väntar.

Nu många år senare - och över en halv miljard kronor rikare - så ser sportchef Daniel Andersson ett mer moget MFF.

– Vi går in i det här gruppspelet där skillnaden är att vi kommer mer förberedda om jag ska jämföra med 2014 och 2015, säger han.

Succén är redan är faktum.

Det har gått ett par veckor sedan Malmö FF säkrade sitt tredje Champions League-gruppspel.

Då till skillnad från nu så är det ett MFF med en helt annan erfarenhet och med större förhoppningar än de båda andra gångerna.

Daniel Andersson minns tillbaka och reflekterar över åren som har gått fram till nu och den nya chansen som kommer ikväll med start på Juventus.

FotbollDirekt har fått en intervju med MFF:s sportchef - och det är uppenbart att han vågar tro på att MFF ska kunna ställa till med något ikväll.

– Det är fantastiskt att vi har satt oss i den här positionen. Det är klart att det är otroligt, det är klart att det här är speciellt. Det är roligt för alla i klubben att få vara i centrum som vi är, säger han och fortsätter:

– Alltså, det är klart att Juventus normalt är på en lite högre nivå än vad Malmö FF är. Men jag känner ändå, och det kände jag inte på samma vis 2014-2015, men nu känner jag att vi kan störa till och med en klubb som Juventus om vi har en perfekt kväll.

– Vi ska på riktigt våga tro på det. Även om jag så klart har en oerhörd respekt för Juventus som klubb. Det är inget snack om att vi har en otroligt svår uppgift framför oss. Samtidigt så är det lite av en dröm för en allsvensk klubb som Malmö FF att vi faktiskt får chansen att testa oss på det här viset mot en av världens bästa klubbar.

Känner du respekt från Juventus-representanter ni träffar. Vet de vilka ni är?

– Jag har faktiskt inte hunnit träffa så många än så länge. Men det tycker jag att vi får. Och inte minst när jag läser italienska tidningar så tycker jag att det finns en uppriktig respekt från Juventusrepresentanter. Jag vill påstå att jag har läst en hel del som både är fint och respektfullt. Det är uppenbart att de känner till vilka vi är. Är det något vi inte kommer kunna räkna med den här gången så är det underskattning. Det tror jag inte alls på.

Hur ser du på prestationerna i allsvenskan, att gå från förlust mot Hammarby och oavgjort mot Norrköping, till de här stora matcherna i Champions League?

– Jag är väldigt missnöjd. Prestationerna i allsvenskan just nu är helt enkelt inte tillräckliga. Visst, vi spelar i Europa och dubblerar, det är ett svårt matchprogram för oss under den här perioden. Men det finns inte en chans att ni får mig att skylla på att jag eller någon annan i MFF ens det minsta skulle skylla på att vi spelar i Europa just nu, säger han och betonar:

– Vi ska ha en trupp som klarar av att göra resultat på högre nivå hemma i allsvenskan än vad som varit fallet de senaste omgångarna. Det är helt enkelt inte tillräckligt bra just nu, det är något vi jobbar på att rätta till.

