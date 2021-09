AVSLÖJAR: Gör blixtcomeback - på plats för att skriva på igen

Han kom till Östersunds FK 2014 och lämnade sju år senare.

Ronald Mukiibi, 29, valde att gå vidare i karriären när hans kontrakt med Östersunds FK löpte under sommaren.

– Jag är tacksam för alla fina människor jag lärt känna under tiden här. Allt som allt är jag väldigt nöjd med mina år här – jag har gett och gjort allt jag kunnat för ÖFK. Det har jag lovat mig själv, att alltid göra allt jag kan i alla klubbar jag spelar i och vara extremt noggrann med allt. Först då, och med den vetskapen, kan man se tillbaka på karriären med stolthet och vara nöjd med det man uppnått, sa han till Sportbladet i juni.

Under sommaren har mittbacken varit på klubbjakt men utan att hitta något som lockat tillräckligt. Under tiden har Östersunds FK, där spelaren fortfarande har sin licens, lockat med en fortsättning under hösten ut. Något som Mukiibi nu, enligt FD:s källor, valt att tacka ja till.

Han uppges vara på plats i Östersund för att göra klart de sista detaljerna under dagen.





Matchrapporter: Christian Kouakou avgjorde när Sirius sänkte Östersund Christoffer Nyman tvåmålsskytt för IFK Norrköping i segern mot Östersund Nils Fröling avgjorde när Kalmar FF sänkte Östersund Isak Bergmann Jóhannesson och Christoffer Nyman avgjorde borta mot Östersund Storseger för Häcken hemma mot Östersund