JUST NU: Tvingar AIK till tungt beslut: "Ytterst beklagligt"

På söndag är det dags för folkfest på Friends arena.

AIK tar emot Djurgården i en match som spelas utan publikrestriktioner från regering och Folkhälsomyndigheterna - men som kantas av problem med att få svar av polisen.

AIK hade planerat att släppa biljetter under måndagen men tvingas nu att skjuta upp den till imorgon. Anledningen är att polisen inte återkopplat kring tillståndet och hur mycket publik som tillåts på matchen.

– Det som gör mig ledsen är att det bara skapar en ytterligare klyfta mellan arrangörer, supportrar och polis som är helt onödig, säger vice klubbdirektör Fredrik Söderberg till Sportbladet.

Han är besviken över att polisen inte hanterat ärendet snabbare varpå det drabbar AIK som arrangör.

– Planeringen för vårt arrangemang, både när det gäller biljettsläpp och säkerhetsplaneringen, blir ju smått omöjlig att göra. Genom den här typen av hantering så blir vi naturligtvis en sämre arrangör. Tittar man på ordningslagen så säger den att vi som arrangör ska komma in med en ansökan i god tid. Som ”god tid” räknas senast en vecka innan evenemanget. Vi kom in med vår ansökan den 15 september. Sedan står det att Polismyndigheten ska ge ett skyndsamt svar när en ansökan kommer in.

Biljettsläppet är nu planerat till tisdag 14:00. Alltså bara ett fåtal dagar innan matchen spelas.

– Det är dåligt hanterat. Det som gör mig ledsen är att det bara skapar en ytterligare klyfta mellan arrangörer, supportrar och polis som är helt onödig. Vi kan alla ha olika åsikter kring hur evenemangen ska bedrivas och jag tror att målbilden är densamma för alla. Men hur kan vi ha olika åsikter om. Men vi kan i alla fall göra vårt yttersta allihopa för att få det så bra som möjligt, säger Söderberg till Sportbladet.



