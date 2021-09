Grzelak om AIK:s bakslag i guldstriden: "Ingen får godkänt"

AIK förlorade gårdagens möte med Degerfors med 1-2. Efter matchen var AIK:s tränare, Bartosz Grzelak kritisk mot insatsen.

– Jag vet inte om någon spelare eller ledare får godkänt idag, säger Bartosz Grzelak till Sportexpressen.

AIK reste igår till Stora Valla för att möta Degerfors och åkte på en svidande förlust. Redan efter två minuter hade Degerfors anfallare, Victor Edvardsen, som ryktades till AIK i vintras, dunkat in 1-0 i krysset. AIK som för kvällen saknade avstängda stjärnorna Sebastian Larsson och Alexander Milosevic. I stället fick unga Yasin Ayari och rutinerade Per Karlsson.



– Ayari gör som alltid sitt bästa men det är orättvist att jämföra honom med Seb. Per Karlsson har inte spelat kontinuerligt den här säsongen. Jag vet inte om någon spelare eller ledare får godkänt efter den här matchen, säger Bartosz Grezlak till Sportexpressen.

AIK spelade stundtals bra under matchen och skapade flera bra lägen. Men när Victor Edvardsen sedan sprang förbi Per Karlsson och placerade snyggt in 2-0 till Degerfors i den 66:e minuten så kändes matchen avgjord. Nabil Bahoui reducerade för gästerna till 2-1 efter ett inspel av Tom Strannegård men det räckte alltså inte.



– Man ska inte måla fan på väggen men har du en dålig dag så vinner du inte i den här serien, säger Bartosz Grzelak till Sportexpressen.

Degerfors tog viktiga poäng i bottenstriden och AIK tappade i toppstriden. Nu krävs en seger i helgens Stockholmsderby mot Djurgården för att AIK inte ska bli helt avhängda i tabelltoppen.





ESAIAS LUNDGREN

Matchrapporter: Förlustsviten bruten för Degerfors – efter 2-1 mot AIK Obesegrade sviten håller i sig för AIK – efter 1-1 mot Kalmar FF Djurgården besegrade Degerfors och toppar nu tabellen AIK ny serieledare efter seger mot IFK Göteborg Sirius fortsätter att vinna – har nu tre raka segrar