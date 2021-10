Hemliga träningen bakom MFF-skrällen: "Riktigt bra idé"

1-0 borta mot ett Malmö FF som slåss om guldet.

Mjällbys prestation inför 21 067 åskådare på Eleda stadion var på alla sätt imponerande och nu har laget nytt kontrakt fullt i egna händer. Detta efter en imponerande svit på sju raka matcher utan förlust - med blott ett insläppt mål.

Ett av tränarstabens, med assisterande tränare Juan Robledo i spetsen, lyckokast inför MFF-matchen var av det udda slaget. På den matchförberadande träningen så slog Robledo på publikljud från tidigare MFF-matcher på högsta volym.

– Ja, jag tror att det var Juans idé det här. Tanken var bara att vi skulle få känna på hur det är att spela med så mycket ljud inför matchen. Att vi skulle minnas hur man måste kommunicera. Själv tyckte jag att det var en bra idé. Sedan hur mycket nytta vi hade av det är svårt att säga. Men en riktigt bra idé som helhet, säger målvaktshjälten Carljohan Eriksson.

Hur var mottagandet från spelarna? Jag kan tänka mig att vissa kanske tyckte det var flummigt?

– Haha, de flesta var faktiskt positiva och såg det som en kul grej. Speciellt med tanke på att det var så mycket folk och tryck som i går. Någon kände kanske att det var onödigt men jag tror att alla tog det på rätt sätt. Att smågrejer kan göra skillnad vet vi. Det här hände på träningen helt utan förvarning. Men ganska snabbt förstod man tanken bakom det.

Vad är hemligheten bakom att ni plötsligt är så stabila och inte ens topplagen kan slå er?

– Alltid svårt att sätta fingret på exakt men vi pratade mycket om vad vi kunde göra bättre efter tränarbytet. Alla i laget kände gemensamt att vi måste kunna se oss själva i spegeln och det landade i att göra saker på ett enklare sätt. Att spela lite mer på det sättet som tagit oss dit vi är i dag och som vi gjort de tre åren tidigare. Sedan har vi fått resultaten med oss på slutet och det har bara handlat om att rädda upp det. Alla lagdelar känns stabila.

Hur var känslan efter det som blev ett stort antiklimax för MFF i toppstriden?

– Jag kan tänka mig att de inte hade tänkt sig gårdagen sluta som den gjorde inför fulla läktare. Vi sa det innan att vi gärna ville vara lite party poopers på det sättet. Samtidigt hade vi inställningen att vi kunde göra det här till vår fest. Det finns inget bättre än att spela inför mycket publik. Att spela inför press och det intresset är otroligt kul som spelare. Att vi gör den insatsen och får det stödet från våra supportrar, det var otroligt kul att bjuda dem på det.

Du fick skina lite också?

– Det var kul eftersom det fanns några moment under matchen som hade kunnat gå lite sämre. Jag var nära att ge bort en kvittering. En gång missade (Antonio) Colak öppet mål och den andra gången blev det offside. Det är lite av det där flytet man får när allt rullar på, just nu känns det nästan som att Mjällby inte ens behöver en målvakt för bollarna går aldrig in ändå (skratt).

Det måste varit en skön känsla efteråt i laget?

– Segern mot Elfsborg (4-0) gav oss mycket självförtroende och bevis på att vi kan göra mål på våra chanser. Tidigare har vi behövt skapa massvis med chanser men ändå inte lycktas sätta den. I går gjorde vi mål på något som inte ens var en målchans. Det är lite så nu att bollen studsar stolpe in för Mjällby och vi har jobbat hårt för det flytet.

Är du övertygad om att ni klarar kontraktet?

– Jag har stort förtroende för att vi kommer göra det. Sedan vill jag inte jinxa något nu, men fortsätter vi på det här spåret så lär det sluta bra om vi säger så.

