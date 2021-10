Henrik Rydström: Att vi är före Hammarby är remarkabelt

Segern mot Sirius senast tog Kalmar FF upp på en sjätteplats i den allsvenskan tabellen.

Förbi storsatsande Hammarby, och allt närmare Elfsborg och IFK Norrköping.

I en längre intervju med FotbollDirekt förklarar tränaren Henrik Rydström hur detta ens är möjligt, vad den långsiktiga målsättningen är på Guldfågeln arena - och vad som kommer att krävas för att utmana samtliga storklubbar i Sverige.

- Att vi kan tävla med och för tillfället vara före så kapitalstarka klubbar som till exempel Hammarby är ju remarkabelt, säger Rydström.

“Det Henrik Rydström gjort med Kalmar FF på så kort tid, det är ju snudd på osannolikt”.

Den meningen är tillsammans med “Vad fan händer egentligen i Blåvitt?” nog en av de mest slitna i allsvenska kretsar under 2021, men inte desto mindre sann.

Utvecklingen från tjongalaget Kalmar FF, som med nöd och via kval höll sig kvar i allsvenska två år i rad lett av legendaren Nanne Bergstrand, till tabellklättrande, bollbekväma och fullständigt respektlösa Kalmar FF under Henrik Rydströms första år vid rodret - den ÄR osannolik.

0-1 blev till rättvisa 3-1 senast mot Rydströms förra klubb Sirius hemma på Guldfågeln arena, och de tre poängen tog smålänningarna upp på en sjätteplats i allsvenskan.

Förbi Hammarby, och bara två poåäng bakom Elfsborg och IFK Norrköping.

Och även om det återstår en höst att spela så undrar man ju hur det ens kan bara möjligt om man jämför de båda klubbarnas satsning.

För en tid sedan gjorde FotbollDirekt en genomgång av de allsvenska klubbarnas löneutveckling (för organisationen) och 2020 betalade Hammarby till exempel ut 105 miljoner kronor i löner.

Kalmar FF? 35 miljoner kronor.

- Att vi kan tävla med och för tillfället vara före så kapitalstarka klubbar som till exempel Hammarby är ju remarkabelt, säger Henrik Rydström.

- För ekonomiska muskler korrelerar alltsom oftast med sportslig framgång. Över tid, över flera säsonger är det en tuff utmaning, men samtidigt; om vi gör rätt saker och till exempel Hammarby, hypotetiskt, har en period då de har dels oflyt och dels kanske gör strategiska val som kortsiktig påverkar dem negativt så kan vi bevisligen tävla med dem.

Rydström kan utifrån ses som en självsäker, på gränsen till dryg typ - men han hamnar ogärna i snack om andra lag, utan tar sig snabbt in på eget spår igen:

- Men det är ju å andra sidan bara en spekulation från min sida, jag har fullt upp med vår vardag, vår egna strategiska val och har ingen aning om hur de andra klubbarna har det eller vilka val de gör.

- Samtidigt tänker jag inte slå mig för bröstet, jag vet hur svårt fotboll är och att många faktorer nästan är slumpartade och ibland slumpar det i ens favör och ibland slumpar det inte i ens favör.

Rydström förklarar vidare några nyckelanledningar till att Kalmar FF varit lyckosamma under säsongen:

- Men - min ingångsvinkel i tränaryrket är att jag som tränare kan påverka väldigt mycket. Samtidigt som jag säger det, ibland påverkar vi inte alls och det finns en hel del forskning som visar på tränarens ringa betydelse för avgörande situationer i en match. Jag tror emellertid att tränaren, ihop med sportchef och de styrande i en klubb, kan vara helt avgörande när det kommer till vilken miljö man skapar. Och den miljön kan överbrygga till exempel mindre ekonomiska muskler.

- Jag tycker också att den kanske enskilt viktigaste uppgiften jag har som tränare är att utveckla mina spelare. Om det finns ett medelvärde i en trupp så blir min uppgift att höja det. Vissa klubbar gör det genom att de helt enkelt köper in bättre spelare. Vi som inte riktigt har den möjligheten måste jobba med andra medel och att se till att spelare X och Y blir sju procent bättre under en säsong ökar gruppens medelvärde. Där ligger utmaningen. Hur utvecklar vi våra spelare? Och där finns det ju SÅ många olika vägar.

2021 har varit ett år där Kalmar FF ständigt överraskat alla utom er själva, tror jag. Men hur ser en längre målsättning ut? 2023, var är ni då?

- Bra fråga. Jag är ju tudelad när det kommer till målsättningar. För om vi blir för konkreta och sätter resultatmål - placeringar och så vidare - så beror det ju också på vad motståndarna gör. Om de, för att knyta an till förra svaret, lyckas höja sitt medelvärde i truppen och vi då inte når vårt resultatmål, har VI misslyckats då? Vi tittar mer på processmål eller om vi ska benämna det som visioner. HUR vill vi spela? Vad krävs i vardagen - faciliteter, resurser, spelarmaterial - för att vi ska kunna spela på ett sådant sätt?

Rydström fortsätter:

- Det händer så mycket i en förening under en säsong att det är svårt att ens tänka hur 2022 kommer se ut. Jag har också lärt mig att jag måste vara grymt flexibel i vardagen - visst, jag har en tanke med hur vi ska spela, den är så att säga kompassen, den stakar ut riktningen, men jag måste konstant korrigera, ta nya vägar. Ibland gräva oss under ett berg, ibland klättra över, för vägen är aldrig så rak och enkel som det först tycktes. Med andra ord, vi vill inte bli slavar under resultatens godtycklighet.

Förutom ekonomi, vilka bitar saknas i dag för att Kalmar FF ska kunna utmana övriga storklubbar i allsvenskan?

- Jag vill kunna träna än bättre än vad vi gör. Det som i år har hållit oss tillbaka är en skadehistorik på bärande spelare. Vi har egentligen mer eller mindre hela året saknat Erik Israelsson, Douglas Bergqvist och Henrik Löfkvist. Med våra mått mätt väldigt tunga pjäser.

- Vi måste utveckla vår förmåga att hålla spelarna hela, vi måste få tillbaka dem snabbare i fotbollsträning och själva träningen, där har jag och Stefan (Larsson) och Rasmus (Elm) en massa tankar som vi vill förverkliga, säger Rydström, och fortsätter:

- Det handlar om hur ofta vi tränar, hur vi tränar och vad vi gör mellan träningarna, för att påskynda återhämtning och så vidare. Med andra ord, vardagen måste bli än bättre för att vi ska kunna konkurrera fullt ut. Men där har vi alla förutsättningar, vi måste bara ta bra strategiska beslut inför framtiden. Jag känner mig dock lugn, det är bra folk involverat i Kalmar FF idag, jag är trygg med att vi kommer komma dit.

Och ekonomin då, hur skapar man den?

- Utbilda spelare, göra resultat, sälja dyrt, investera i verksamheten.

Henrik Rydström avslutar:

- Enkelt, men ohyggligt svårt.

