LÜHR: "Ingen annan än Henok Goitom ska ha beslutsrätt"

I höst väntar en minst sagt intensiv guldstrid för AIK.

Men efter säsongen löper Henok Goitoms kontrakt med Gnaget ut. FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr svarar här på några aktuella frågor om den 37-årige anfallaren.

Ska den svartgula klubben på nytt förlänga med trotjänaren? Och vad har egentligen Goitom betytt för AIK som klubb?

***

Återigen sitter Henok Goitom på ett utgående kontrakt, borde AIK förlänga ännu en gång?

– Så här, när man spelat så länge för en klubb, gjort så mycket för en klubb och betytt så mycket för en klubb så ska ingen annan än Henok Goitom ha beslutsrätt om han ska fortsätta karriären eller inte. Det förutsätter jag AIK är medvetna om, och att dialogen om framtiden är därefter. Åsikter utifrån kan man ha, men de ska vara respektfulla.

37-åringen har funnits med i samtliga 22 matcher så här långt i år. Är du förvånad över att han fått en så pass stor roll, i år igen?



– Nu har ju AIK inte vältrat sig i ett massivt urval av anfallare under 2021, och det är ju inte så att Goitom sprutat in poäng (två mål och tre assist på 22 matcher, varav 15 starter). Men han har betytt NÅGOT för AIK:s offensiv, och utan Goitom på planen så har anfallet inte haft samma bett. Och så har det ju varit under många år nu, så - nej - jag är inte förvånad. Inte sett till förutsättningarna och historien.



Vad har Goitom betytt för AIK? Hur högt håller du honom?



– Svårt att göra en tabell här med Per Karlsson, Johan Mjällby, Daniel Tjernström och så vidare bakåt i tiden. Men klart är att Henok Goitom stått och gått i bräschen för mycket mer än bara fotboll i AIK, och om det skulle man kunna skriva en bok. Från Kista med en eritreansk bakgrund tog han med sig förorten in i AIK, med allt det innebär för ett hyllat ex-proffs - och han har som förebild hjälpt bana väg för spelare som Nabil Bahoui, Alexander Milosevic, Martin Mutumba, Alexander Isak och många fler.



