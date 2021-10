Ingen mysläsning för vare sig Daniel Andersson eller AIK

Det skiljer fem poäng mellan serieledarna Djurgården och tabellfemman Elfsborg.

Med åtta omgångar kvar väntar en mycket dramatisk guldstrid i höst - och klubbarna har inte råd att gå på några minor.

FotbollDirekt har tittat på vad som väntar de fem bästa lagen efter landslagsuppehållet - så ser guldchanserna ut.

Snart är landslagsuppehållet över och då återupptar allsvenskan igen. Åtta omgångar kvar av säsongen - och det är inte många poäng som skiljer de fem bästa lagen åt.

Serieledarna Djurgården och tabelltvåan AIK har båda samlat ihop 44 poäng inför avslutningen, medan Malmö FF har 41 och IFK Norrköping samt Elfsborg har 39 poäng vardera.

Där bakom finns även Kalmar FF med 37 poäng och Hammarby med 34 - men med ett fåtal matcher kvar ser inte guldchanserna särskilt stora ut för de lagen.

FotbollDirekt har tittat på de fem bästa lagens spelscheman de sista matcherna - och på pappret ser det "lättare" ut för vissa.

Exempelvis är Djurgården och Norrköping de enda lagen som har fyra hemmamatcher kvar - resterande lag har bara tre.

Sedan går det inte att komma ifrån AIK:s spelschema de kommande tre matcherna. Derby mot Hammarby på söndag, Norrköping på Friends Arena veckan efter - och Malmö FF på bortaplan bara några dagar efter det.

Svettigt värre för Bartosz Grzelaks lag, som dessutom möter Elfsborg på bortaplan i den näst sista omgången. Å andra sidan finns det goda möjligheter för Gnaget att haka av de andra topplagen från guldracet.

MFF är ett annat lag som alltså har fler bortamatcher än hemmamatcher kvar. Samtidigt bör de regerande svenska mästarna ses som klara favoriter i de flesta av matcherna som återstår.

Nedanför hittar du de fem bästa lagens spelscheman.

***

LAG, POÄNG (MÅLSKILLNAD)

DATUM, MOTSTÅND (NUVARANDE TABELLPLACERING), HEMMAPLAN/BORTAPLAN

DJURGÅRDENS IF, 44 poäng (+19):

18/10 IF Elfsborg (5) - Hemma

23/10 Kalmar FF (6) - Hemma

28/10 IFK Göteborg (13) - Borta

31/10 Örebro SK (15) - Borta

6/11 Halmstads BK (12) - Hemma

22/11 IFK Norrköping (4) - Borta

28/11 Varbergs BoIS (9) - Hemma

4/12 BK Häcken (8) - Borta

Antal hemmamatcher: 4

Möter lag på plats: 5, 6, 13, 15, 12, 5, 9, 8

AIK, 44 poäng (+14):

17/10 Hammarby IF (7) - Borta

24/10 IFK Norrköping (4) - Hemma

27/10 Malmö FF (3) - Borta

1/11 Halmstads BK (12) - Borta

7/11 Östersunds FK (16) - Hemma

21/11 Varbergs BoIS (9) - Borta

29/11 IF Elfsborg (5) - Borta

4/12 IK Sirius (10) - Hemma

Antal hemmamatcher: 3

Möter lag på plats: 7, 4, 3, 12, 16, 9, 5, 10

MALMÖ FF, 41 poäng (+20):

16/10 Östersunds BK (16) - Borta

24/10 Varbergs BoIS (9) - Borta

27/10 AIK (2) - Hemma

30/10 IK Sirius (10) - Borta

7/11 IFK Göteborg (13) - Borta

20/11 BK Häcken (8) - Hemma

28/11 Kalmar FF (6) - Borta

4/12 Halmstads BK (12) - Hemma

Antal hemmamatcher: 3

Möter lag på plats: 16, 9, 2, 10, 13, 8, 6, 12

IFK NORRKÖPING, 39 poäng (+14):

18/10 BK Häcken (8) - Borta

24/10 AIK (2) - Borta

28/10 Mjällby AIF (11) - Hemma

31/10 IF Elfsborg (5) - Hemma

7/11 Kalmar FF (6) - Borta

22/11 Djurgårdens IF (1) - Hemma

28/11 Degerfors IF (14) - Borta

4/12 IFK Göteborg (13) - Hemma

Antal hemmamatcher: 4

Möter lag på plats: 8, 2, 11, 5, 6, 1, 14, 13

IF ELFSBORG, 39 poäng (+10):

18/10 Djurgårdens IF (1) - Borta

24/10 IK Sirius (10) - Hemma

28/10 Degerfors IF (14) - Borta

31/10 IFK Norrköping (4) - Borta

6/11 Varbergs BoIS (9) - Hemma

21/11 Halmstads BK (12) - Borta

29/11 AIK (2) - Hemma

4/12 Örebro SK (15) - Borta

Antal hemmamatcher: 3

Möter lag på plats: 1, 10, 14, 4, 9, 12, 2, 15

