Per Frick behagar ingen: “De tycker väl att jag är en röv”

Han har inga problem att kallas för röv.

Själv ser sig dock Per Frick, 29, som en rollspelare, en lagspelare göra allt i sin makt för att Elfsborg ska vinna fotbollsmatcher och SM-guldet 2022.

– Folk tror att man är lite dum i huvudet ibland, men jag försöker sig mig själv som en ödmjuk person, säger Frick i en intervju med FotbollDirekt.



Rösten låter lite mosig och det är lätt att förstå.

Per Frick och hans lagkamrater i Elfsborg var inte tillbaka i Borås förrän vid tretiden tisdag morgon efter den övertygande 3-0-segern över Djurgården på Tele2 arena.

- Och så var det bara att gå upp och ta barnen till förskolan som vanligt, så jag är lite trött. Trött men väldigt glad över segern i går, säger Frick.

Det var tre övertygande poäng, förtjänade på kliniskt Elfsborgs-vis säsongen 2022.

Lojal defensiv, bra målvaktsspel - och blixtrande omställningar.

Själv grävde Per Frick fram bollen till Simon Olsson 1-0, då han i en duell vid kortlinjen med mittbacken Hjalmar Ekdal fick till någon slags motläggsinlägg som Olsson kunde nicka in i öppet mål.

Vid 2-0 så lurade han Djurgårdens backar vid en längre inspark från egen målvakt, för att sedan spela fri Rasmus Alm, som inte gjorde något misstag ensam med Jacob Widell Zetterström.

Han är nu uppe i sex mål och fyra assist, och under 90 minuter var Per Frick precis så obehaglig för motståndarnas försvar som bara Per Frick kan vara i allsvenskan. Smart i spelet med boll, elak i närkamper, oförstående till domslut och motståndarnas gnäll.

- Man brinner för det. Jag vill bara att Elfsborg ska vinna fotbollsmatcher, men jag får också kritik efteråt ibland. Folk tror att man är lite dum i huvudet ibland. Men jag försöker se mig själv som en ödmjuk person, skrattar Frick, och fortsätter lite mer allvarligt:

- Det är ett krig där ute, och jag gör vad som helst för att Elfsborg ska vinna matcher, och då är det kanske inte alltid snyggt och schysst.

Vem är det som står för kritiken?

– Motståndarsupportrar främst. De tycker väl att jag är en röv. Men man får ta till det man kan.

Mot Djurgården blev det ett gult kort, hans sjätte för säsongen, men ingen kan bortse från den viktiga del anfallaren har i ett Elfsborg som med segern över Djurgården är tillbaka i toppen av tabellen och - framför allt - tillbaka i kampen om SM-guldet.

Hur skulle du beskriva din roll i Elfsborg, finns det ett bra ord för den?

– Ett ord…, jag försöker väl - nej, ett ord hittar jag inte. Jag vill öppna ytor för andra…, rollspelare, kanske. Ja, rollspelare!

– Jag vet ju att det är bättre att Simon Olsson har bollen rättvänd än jag. Kan jag ge honom bollen på det viset så har jag gjort mitt jobb. Sen är det fint för oss att få (Jeppe) Okkels i rätt lägen. Nu missar han två lägen mot Djurgården som han inte ens missar på träning, men när han och (Rasmus) Alm får lägen att springa iväg, då är det bra för oss.

Patrick Ekwall skriver i sin krönika på FotbollDirekt att ni nu är “halvfavoriter” till SM-guldet, sett till schema och form.

– Haha, det går fort. Vi har ju alla möjligheter, sen det där med spelschema…, återigen - på något sätt passar bättre Djurgården borta oss bättre än Halmstad borta.

– Jag ska inte påstå att vi har ett enkelt schema, vi fokuserar på en match i taget. En gammal klyscha, helt enkelt. Och gör man två bra matcher, så blir de mindre värda om vi gör en dålig match mot Sirius på lördag. Och det är ännu ett bra lag.

Fyra lag - Malmö FF, Djurgården, AIK och Elfsborg - inom två poäng, efter 23 spelade omgångar. Det är ju galet.

– Ja, det är klart att det är sjukt. Tre lag i topp på samma poäng (44) och vi som bara är en seger från serieledning om de andra lagen tappar.

– Jag vet inte hur det varit tidigare år, men knappast att det varit fyra lag med så stora chanser ta guldet vid den här tidpunkten.

Ni förlorade tre matcher i rad och räknades snabbt bort från guldstriden. Är du överraskad över att ni fått en andra chans?

– Äh, man tänker väl som så att det kan gå fort. Lika fort som det det tog oss att försvinna från guldracet efter tre förluster.

– Det finns många bra lag, många lag i serien som behöver poäng och det finns inga enkla matcher. Tar vi några snabba segrar så finns chansen att vi är med igen. Och så blev det.

Frick fortsätter:

– Det är jämnt nu och det kommer vara jämnt hela vägen in. Det gäller att inte ge upp även om man hamnar i en sämre period. Man måste fortsätta att gasa.

Vilket lag är bäst i allsvenskan då? Mjällby kanske, de krossade er med 4-0 på Strandvallen för inte så länge sedan?

– Jag kommer inte sträcka mig till Mjällby, men de körde över oss då, börjar Frick, och fortsätter:

– Det är en svår fråga. Kalmar FF är bra men vi slog dem borta. Vi har förlorat båda matcherna mot Malmö FF, och det är årets två stora besvikelser. Trots två rätt bra matcher - ja, det kunde varit kryss i bägge.

– Så Malmö FF är favoriter och är väl bäst. Men jag hoppas att de störs lite av spelet i Champions League.

Kommer du att kolla Malmö FF mot Chelsea på onsdag kväll i Champions League?

– Nej, det kommer jag inte, Jag är redan alldeles för trött efter en lång resa från Stockholm, och så har jag barn också.

– En halvlek blir det kanske, men det är ju för sena avsparkar i Champions League.

