''Om något lag underpresterar för närvarande så är det Malmö FF''

I dag kommer nu en färsk POWE RANKING av lagen som kämpar om Lennart Johanssons pokal 2021.

Och den speglar inte den allsvenska tabellen just nu.

FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr stirrar sig knappast blind på hur det ser ut i toppen.

Elfsborg

“Bara” fyra i tabellen, och fortfarande två poäng upp till serieledning. Men inget lag avfärdar sitt motstånd på samma sätt som Elfsborg just nu. Vare sig det är guldjagande Djurgården på Tele2 arena eller mellanlaget Sirius hemma på Borås arena, så är det kliniskt och övertygande.

Man stänger till bakåt och öser på framåt.

Och som om man behövde ytterligare en målskytt att lägga till Per Frick, Rasmus Alm, Jeppe Okkels & Co så smällde Sveinn Gudjohnsen in två fräcka mål på Sirius senast.

Det jag kanske gillar allra mest är dock att Simon Olsson nu på allvar börjar hitta en storform som mycket väl kan leda Elfsborg hela vägen den här säsong. Det är en fantastisk begåvad central mittfältare, som kan ha en framtid både ute i Europa och i det svenska landslaget.

Djurgården

Det skakade ordentligt i grunderna i Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs lagbygge när man så när tappade hela sin fina 3-0-ledning mot Kalmar FF i den andra halvleken.

Men man redde ut det, tog tre poäng och är fortsatt svåra att knuffa ner från förstaplatsen i allsvenskan.

Blåränderna lär dock behöva sätta ihop mer konsekventa 90-minutare om man ska behålla den placeringen säsongen ut, och närmast väntar nu ett plötsligt (vågar vi kalla det för) formstarkt IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

The usual suspects levererade i alla fall mot Kalmar FF, där Magnus Eriksson, Edward Chilufya och Hjalmar Ekdal (!) alla hamnade i poängprotokollet - och det är alltid en trygghetsfaktor att luta sig emot.

Malmö FF

Varbergs tränare Jocke Persson kallade 1-1 mot Champions League-laget Malmö FF för “två bortkastade poäng”, och det säger väl en hel del om både Bois och MFF:s insatser på Varberg Energi arena under söndagskvällen.

Malmö FF får helt enkelt inte till det, och har inte fått till det på ett bra tag nu. En del spelare ser frustrerade ut, och andra ser ut att sett formtoppen försvinna för flera veckor sedan.

Om något lag underpresterar i allsvenskan för närvarande så är det Malmö FF, men ändå har man fortsatt häng på Lennart Johanssons pokal - och det säger väl både saker om allsvenskan 2021 och vad Malmö FF egentligen kan.

Men då måste det fram nu, och AIK på hemmaplan brukar vara den där tändvätskan som Malmö FF behöver för att gå igång på alla cylindrar.

Det känns som en match som kan avgöra mycket den här säsongen.

AIK

Man gjorde ett snyggt 1-0 på IFK Norrköping, och sen bevakade man ledningen i 65 minuter. Och inget allsvenskt lag kan bevaka en hemmaledning som AIK den här säsongen.

Men där ser man också bristen i den här upplagan av AIK, en mycket torftig offensiv. Och det känns ju smått osannolikt att man ska kunna hacka på det sättet ända fram till ett SM-guld.

AIK behöver en offensiv injektion, men om man ser sådär 25 år tillbaka i tiden så är det inte i Malmö man brukar hitta denna. Och det är till Malmö man ska nu på onsdag för att försöka förbättra ett med guldmått mätt svagt facit i bortaspelet den här säsongen.

Å andra sidan, trollar man fram en seger mot Malmö FF på Stadion, då kan mycket svänga under slutspurten.

Som sagt, det känns som en match som kan avgöra mycket den här säsongen.

Strax utanför topplistan:

IFK Norrköping

Hammarby

Kalmar FF

