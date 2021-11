EKWALL: "Det för j-vligt och noll respekt från hans sida"

Simon Strand i Elfsborg drog stor uppmärksamhet till sig i samband med matchen mot IFK Norrköping på söndagen.

Efter en dryg halvtimmes spel fick han ett rött kort efter två gula och på vägen ut slog han en tv-kamera ur händerna på en kameraman.

Ett agerande som FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall tycker är helt respektlöst.

- Det sitter en kille och gör sitt jobb och det tyder bara på noll respekt från Strands sida, säger Ekwall.

Här svarar Patrick Ekwall på fem frågor kring Simon Strand och det som hände mot IFK Norrköping.- Vad är ett billigt kort? Att stoppa en kontring, att få en boll på handen i straffområdet, att sparka till någon lite lätt när bollen inte är i spel?- Billigt eller inte så är det ju två gula som Simon Strand på egen hand jobbar in. Det är inte otur. Eller nödvändigt. Han hade inte behövt bry sig om efterslängen och han borde ha insett att han låg i absolut riskzon när han stoppade Ishak utanför planen med en varning i bagaget. Dessutom efter en straffsituation som absolut kunde betraktas som 50/50.- Det är inga billiga kort, det är däremot oerhört korkade kort.Om inte Simon Strand själv förstår det, eller om han inte har någon som helst koll på hur han genom åren bäddat för att domarna har extra koll på honom, då behöver någon i Elfsborg prata med honom om det.

Vad säger du om hans agerande på väg av planen, där han slår kameran ur händerna på kameramannen?

- För jävligt. Det sitter en kille och gör sitt jobb och det tyder bara på noll respekt från Strands sida. Kameramannen sitter still på en fast position mellan bänkarna, han jagar inte direkt efter Strand. Dessutom kan det vrida till ganska illa om du sitter fokuserad med blicken i en tung kamera och någon trycker den åt sidan.



- Vad hade Strand tyckt om någon sprang in på plan och slog till honom mitt under spel, när Strand gjorde sitt jobb?

Sedan kan allt hända, det kan brinna och rinna över men då får Strand ta det kastet och det minsta jag begär är att han ber om ursäkt till kameramannen.

Tror du att Elfsborg klarat av att greja poäng med Strand kvar på planen?

- Det är förstås omöjligt att veta, men ja, det tror jag. Det var 10 mot 11-spelet som tog knäcken på slutet. Det var ändå en timmes spel med en man mindre. Då orkade Elfsborg inte stå emot, det hade varit helt annorlunda om de hade fått vara fullt lag.

Hur viktig är Strand som du ser det för Elfsborgs fortsatta guldjakt?

- Han är viktig, inte minst eftersom de inte riktigt har något jättestarkt kort som ersättare på vänsterbacken.

– Faktum är att jag tänkte direkt efter straffsituationen att Jimmy Thelin kanske borde ta ut honom redan då. Eftersom Strand inte riktigt verkar kunna läsa av sin egen situation. Jag tror faktiskt att han kunde ha gjort det, om han hade haft ett tillräckligt starkt alternativ.

Vad tror du påföljden blir för Strand och vad borde en rimlig sådan vara?

- Rimligt i det här läget bör väl vara 1+1 match för det röda och tilltaget mot kameramannen. Om nu Anders Christiansen fick en match för sin kastade stol. Men jag tror det kan bli mer. Ola Toivonen fick fyra matcher (verkningslöst för han är skadad, förvisso) när han jävlades efter Malmös möte med IFK Göteborg. Jag tror att disciplinnämnden kan se allvarligt på detta och inte bry sig så mycket om att vi är mitt i en guldstrid.

