MFF-underläge efter blixtrande Chelsea-anfall

LIVE

Malmö FF möter Chelsea hemma på Stadion i Champions League denna tisdagskväll.

Tränaren Jon Dahl Tomasson har gjort en stor förändring i startelvan och det är att anfallstalangen Sebastian Nanasi får spela från start istället för Veljko Birmancevic.

MFF har inlett med tre förluster och har heller inte gjort mål så här långt i årets upplaga av Champions League.



Malmö FF - Chelsea 0-1 (0-0)

0-1 (56) Hakim Ziyech (Calum Hudson-Odoi)

Domare: Felix Brych, Tyskland



64 MIN: Rakip skjuter ett fräsande skott från 25 meter som går några meter över målet. Han blir sedan sittande på gräset och tvingas till behandling. Byte kan vara på gång där.



58 MIN: Direkt efter målet gör Malmö två byten. In med Martin Olsson och Oscar Lewicki och ut med Sören Rieks och Sergio Pena



57 MIN: MÅÅÅL. På en snabb omställning tar sig Calum Hudson-Odoi fram på högerkanten, skickar in bollen längs gräset och där hinner inte MFF-försvaret med och Hakim Ziyech kan trycka in 1-0 till sitt lag.

55 MIN: Chelsea med två hörnor inom loppet av ett par minuter och på den andra ser det ut som om bollen går på handen på Lasse Nielsen. Återstår att se om VAR griper in där.

52 MIN: Hörnan når ut till Sören Rieks som står vid kanten av straffområdeslinjen lite till vänster. Hans avslut går några meter utanför och över Chelsea-målet.



51 MIN: Malmö får sin första hörna efter ett fint kombinationsspel på högerkanten. Thiago Silva känner sig manad att skicka ut bollen över kortlinjen för att lugna ned siuationen.



46 MIN: Andra halvlek igång



HALVTID: Malmö har stått upp riktigt bra i den första halvleken och har också skapat en hel del chanser. Den främsta chansen kom precis före halvtid, då Colaks avslut gick precis utanför stolpen på Chelsea-målet. Johan Dahlin tillsammans med försvararen Ahmedhodzic, Pena, Colak och unge Nanasi har visat framfötterna. Men även publiken på Malmö Stadion som stundtals har piskat upp en rejäl ljudnivå. 0-0 i halvtid med viss mersmak för MFF.



45 min: Pena hittar Colak med en djupledsboll. Dennes avslut går precis utanför ena stolpen.



39 min: MFF-publiken piskar upp en ljudnivå på den övre decibelskalan.



32 min: Christensen skjuter från distans. Dahlin räddar men tappar bollen framför sig men inte mer än att han kan lägga handskarna på returen. Bollen studsade något förrädiskt innan Dahlin fick tag på den igen.



28 min: Johan Dahlin gör en briljant räddning när Kai Hawertz kommer till ett avslut efter ett fint kombinationsspel.



27 min: MFF-supportrarna reagerar kraftfullt och ropar på straff när Nanasi går i marken i straffområdet med en närkamp med Christensen efter att Colak spelat in bollen längs gräset från högerkanten.



20 min: MFF står upp riktigt bra mot Chelsea som inte alls skapat speciellt många farliga lägen. Mycket boll för Chelsea men Malmös spelare ligger rätt i försvarsspelet.



10 min: Nanasi är framme och frestar med ett avslut som dock inte alls är speciellt hårt. Detta sedan Pena fört upp bollen i planen och tillsammans med Colak satt lite press på Chelsea-försvaret.





Malmö FF

Johan Dahlin - Anel Ahmedhodzic, Lasse Nielsen, Franz Brorsson - Jo Inge Berget, Erdal Rakip, Sergio Peña, Bonke Innocent, Sören Rieks - Antonio Colak, Sebastian Nanasi.



Chelsea

Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Loftus-Cheek, Jorginho, Alonso - Ziyech, Havertz, Hudson-Odoi.

