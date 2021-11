LÜHR: ''Nu har Hammarby tryckt sig in på den listan''

Efter några omgångar där Elfsborg legat högst upp i FotbollDirekts Power Ranking så har nu förändringar skett.

Både på förstaplatsen, och andra ställen.

AIK tar kliv uppåt, liksom Djurgården - och givetvis Malmö FF.

Även Hammarby har tryckt sig in på listan över de starkaste lagen just nu, men det är en slak lina som Milos Milojevic & co balanserar på.

1. Malmö FF 54 poäng

När motorn hackade efter 1-1 mot Varberg och ett par kölhalningar i Champions League som kom en bränslefyllande match mot AIK (1-0) som ett brev på posten i slutet av oktober.

Sedan dess så har man slagit Sirius borta, svarat upp bra mot Chelsea hemma på Stadion och sedan beslutsamt vunnit över IFK Göteborg (2-0) på Gamla Ullevi.

Visst, där är ett par avstängningar som kan oroa, men motorn spinner annars fint hos de regerande mästarna och kastar man en blick på det återstående schemat så känns nio poäng på de tre matcherna (Häcken, Kalmar FF och Halmstad) mer sannolikt än osannnolikt.

Det skulle då givetvis innebära ännu ett guld för Sveriges rikaste och mäktigaste klubb just nu.

2. Djurgården 53 poäng

Mästarna från 2019 får kämpa och slita för varje poäng man tar nu under hösten, och inget kommer på något självklart vis. Två 1-0-segrar över avsågade Örebro och kvalpressade Halmstad vittnar om detta.

Formmässigt så skulle jag säga att man är en bra bit från Malmö FF, men det kan också hastigt förändras om Magnus Eriksson & Co levererar en stark prestation borta mot IFK Norrköping efter VM-kvaluppehållet.

Och det lär behövas om inte gulddrömmarna ska spricka, det är min bestämda känsla.

Poängtapp mot Peking samtidigt som Malmö FF slår Häcken hemma, då tror jag Lennart Johanssons pokal kan börja putsas nere på Stadion i Malmö.

Så nu behöver offensiven gnuggas och de sista mentala krafterna mobiliseras för en höstspurt där det inte finns några utrymmen för misstag.

3. AIK 50 poäng

Man ska vara försiktig med att överdriva betydelsen av segrar mot Östersunds FK under 2021, men det är klart att AIK jublar efter den målfesten (3-0).

Tabelltrean hade alltså inte gjort mer än ett mål i en allsvensk match sedan den 20 september (3-1 mot IFK Göteborg).

Det var sju matcher sedan.

Guldchanserna skulle jag ranka som ytterst små med tre omgångar kvar och fyra poäng och en hiskelig uppförsbacke i målskillnad till Malmö FF.

Det handlar om att säkra en topp tre-position och spel i Europa under nästa säsong, och det kommer inte bli enkelt alls.

Sett till formen under de senaste omgångarna så skulle jag säga att Varberg borta efter uppehållet knappast är en match där AIK är favoriter. Sedan väntar Elfsborg borta i ett möte som mycket väl kan avgöra Europa-öden för de båda klubbarna.

4. Elfsborg 49 poäng

Som sagt, man skojar inte bort respektlösa Vilda Västern-laget Varberg och det fick Elfsborg erfara senast. 0-0 kunde kanske varit en trepoängare för Borås-laget om man haft marginaler med sig, men det kunde minst lika gärna varit noll poäng också.

De två senaste omgångarna har varit tuffa för Jimmy Thelin & Co, och det är svårt att inte nämna Simon Strands utvisning mot IFK Norrköping som en anledning. Den rätt övertygande 2-1-ledningen som blev till en svidande 2-3-förlust, frustration som kostade gula kort och avstängningar mot Varberg - och här är vi i dag.

Med en guldmöjlighet som gick upp i rök.

Nu gäller det att gå för topp tre, och mötet med AIK i den näst sista omgången hemma på Borås arena lär bli oerhört avgörande.

5. Hammarby 46 poäng

Vi tar med Hammarby på rankingen då man fortfarande har en chans på topp tre och Europa.

Man har också vunnit fyra av de fem senaste allsvenska matcherna, även om det inte varit på något direkt övertygande sätt.

Ser man till tabelläget så borde de två kommande matcherna också vara gynnsamma, men ser man till verkligheten så kommer det krävas mycket vassa insatser av Hammarby för att inte tappa poäng mot desperata bottenlagen Degerfors och Halmstad, där båda matcherna är på bortaplan och båda spelas på gräs.

Får man inte med sig resultat där så kan Kalmar FF vara förbi i tabellen, då de formstarka smålänningarna har redan nedflyttade Örebro i nästa omgång.

Och därmed även ett skifte i den här Power Rankingen.

