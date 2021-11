Klart: Bryter med Östersunds FK

Till nästa säsong spelar Östersunds FK i superettan. Under torsdagen meddelar klubben på sin hemsida att tränaren Per Joar Hansen lämnar.

Per Joar Hansen kommer inte att följa med Östersund FK ner i superettan. Klubben meddelar idag på sin hemsida att de och Per Joar Hansen går skilda vägar.

– Dialogen med klubben har varit bra men vi är överens om att det bästa är att gå skilda vägar för båda parter, det har varit en bra tid här och vi har jobbat stenhårt för att säkra kontraktet. Nu hoppas jag att samhället sluter upp kring ÖFK framåt, det är oerhört viktigt för elitfotbollen i länet, säger Per Joar Hansen på Östersund hemsida.

– Per Joar kom in med god energi och har varit professionell under sin tid här. Han har jobbat enormt hårt för klubbens bästa både på och utanför planen. Vi vill tacka honom för hans tid här och önska honom lycka till i framtiden, säger sportchefen Adil Kizil.

Per Joar Hansen tog över efter Amir Azrafshan den 3 september med målet att rädda kvar klubben i allsvenskan. Hansen lyckades inte säkra ett nytt kontrakt för ÖFK och får idag lämna Östersund.

Laget söker nu efter en ny huvudtränare.

-Vi tittar på några intressanta namn och har kommit en bit på vägen men har inget klart besked om vem just nu, säger Sportchefen Adil Kizil.





