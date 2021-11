Ekroth: "Då kan vi störa många lag"

En match man inte får förlora.

En gräsmatta som knappt är spelbar.

En kapten som aldrig kommer ge upp.

- Vi hoppas att gräsmattan kommer att straffa IFK Norrköping hårdare än den straffar oss, säger Oliver Ekroth till FotbollDirekt.

Degerfors IF har under säsongen både blandat och gett. Fyra raka matcher utan förlust med tre vinster mot bland annat guldjagande AIK följdes upp med fyra raka förluster. Så har det sett ut under stora delar av säsongen.

Nu ligger Värmlandslaget på kvalplats med två poäng bakom trettondeplacerade Halmstad BK.

-De höga topparna beror på att vi är ett bra lag, speciellt när saker och ting stämmer. Då kan vi, framförallt i det offensiva spelet, störa många lag. Men när vi har lite dåliga dagar har det runnit iväg alldeles för mycket. Det är betydligt mycket bättre lag i allsvenskan jämfört med vad vi mötte förra året. Då kunde en halvdan prestation leda till en uddamålsseger vilket det absolut inte gör i allsvenskan, säger Ekroth.

På söndag väntar för Degerfors IF:s del hemmamatch mot IFK Norrköping. En match som Degerfors IF måste vinna om de vill komma upp på säker mark.

-Det är en tuff match. Alla vet vilket läge vi är i och hur viktig denna match kan komma att bli beroende på vad Hammarby lyckas åstadkomma nere i Halmstad. Vi behöver gå för att vinna och även ändra lite saker som vi har gjort det senaste matcherna. Vi behöver vara lite mer direkta och hungriga för att komma iväg med en “trea”. Vi har fått känna de senaste matcherna hur viktigt det är att för göra det första målet. Så det hade varit skönt att få göra det någon gång.

I de fyra senaste matcherna har Degerfors IF inlett bra tills motståndarlaget har gjort det första målet. Därefter har laget presterat sämre i resterande del av matcherna. Något som kan sätta sig i huvudet.

Ekroth berättar att det har känts som energin och fokuset har försvunnit ganska snabbt när motståndarna gör det första målet. Han menar att de behöver vara mer noggranna i större delar av matcherna för att hålla nollan intakt.

-Så länge vi inte har släppt in ett mål kan allting hända därefter. När man släpper in två, tre och ibland fyra mål per match blir det svårt att vinna.

Efter mycket tveksamheter har Degerfors hemmaplan Stora Valla blivit godkänd för spel ännu en gång. Något som Ekroth har delade känslor kring.

-Jag är lite kluven kring den frågan. Det är alltid skönt att spela hemmamatcherna på Stora Valla. Då vet vi att vi får stöd av våra fans jämfört med om vi hade åkt till Örebro dit många har svårt att ta sig. Samtidigt kanske planen inte gynnar oss. Vi vet att vi är ett bra lag på konstgräs och har haft väldigt många bra prestationer på det underlaget. Men vi hoppas att den gräsmattan vi har kommer att straffa Norrköping hårdare än vad den straffar oss. Är Stora Valla godkänd är det självklart att vi ska spela där.

Vad talar för att ni spelar i allsvenskan nästa år?

-Vi har en hemmamatch nu på söndag där vi har chans att vinna. I sista omgången möter vi Östersund där vi ställs mot ett lag som ligger i botten och har åkt ut. Vi har en tro i laget att vi ska vinna de här två matcherna och göra allt därtill. Alla i laget är överens om att vi inte vill göra säsongen längre än de två matcherna som är kvar. Jag hoppas alla är redo att ge allt ute på planen. Gör vi det tror jag att vi är så pass bra så att vi ska kunna lösa det här.

Matchrapporter: Oavgjort för IFK Norrköping hemma mot Djurgården Hammarby klart bättre än Degerfors på Stora Valla 1–0-seger för Kalmar FF mot IFK Norrköping – Oliver Berg matchhjälte Bénie Adama Traore och Patrik Wålemark matchvinnare när Häcken vann mot Degerfors Oscar Vilhelmsson matchhjälte för IFK Göteborg borta mot Degerfors