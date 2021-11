Succétränaren lämnar - blir rektor

Mjällby har gjort en imponerande höst under Anders Torstensson.

Men nu står det klart att klubben får leta efter en ny tränare när säsongen är slut.

– Det är inga hemligheter att vi gärna fortsatt med nuvarande tränarkonstellation, säger sportchefen Hasse Larsson till Mjällbys hemsida.

Mjällby var på allvar indragna i bottenstriden och klubben valde att göra sig av med Christian Järdler under sommaren. In kom istället Anders Torstensson - och MAIF har under hösten levererat flertalet imponerande resultat.

Efter den senaste omgången står det klart att Mjällby säkrat det allsvenska kontraktet inför 2022. Men idag meddelar klubben att Torstensson lämnar.

Torstensson går tillbaka till sitt arbete som rektor, som han tidigare varit tjänstledig från.

– Vi är oerhört nöjda med det arbete som Anders men framför allt hela ledarstaben gjort under hösten och det är inga hemligheter att vi gärna fortsatt med nuvarande tränarkonstellation, säger sportchefen Hasse Larsson och fortsätter:

– Anders beslut att gå tillbaka till sitt tidigare arbete har vi däremot enorm respekt för och vi önskar honom i stället välkommen tillbaka på Strandvallen som supporter. Arbetet med att skapa nästa års ledarstab är redan i gång där vi nu har flera olika spår som kommer leda oss till klubbens nästa huvudtränare.

Sedan Torstensson tog över har Mjällby spelat 16 allsvenska matcher. Under den tiden har MAIF vunnit sex matcher och endast förlorat tre.

