KLART: Målvakten lämnar Östers IF

Damir Mehic lämnar Östers IF efter två säsonger i föreningen. Det meddelar laget på sin hemsida.

Damir Mehic anslöt till Östers IF inför säsongen 2020 efter tre säsonger i Gais. I Östers IF blev det totalt 33 matcher och 11 hållna nollor för målvakten. Under tisdagen meddelar föreningen att Mehic lämnar efter två säsonger i Smålandslaget.

Huvudtränare Denis Velic om Mehic:

"Extremt kul att se Damir tillbaka i full träning, men såklart tråkigt att vi går skilda vägar. Samtidigt full förståelse för familjesituationen, inte helt lätt att pendla från Varberg. Klubben som får Damir kan skatta sig lycklig!"





