KLART: Mittbacken stannar kvar i Örgryte IS

Anton Lans stannar i Örgryte IS tills nästa säsong. Mittbacken och föreningen har kommit överens om ett nytt avtal. Det meddelar Örgryte IS på sin hemsida.

Örgryte IS meddelade idag att de har skrivit ett nytt kontrakt över nästa säsong med Anton Lans. 30-åringen kom till Örgryte IS från Gefle IF inför säsongen 2018. Tidigare har han representerat IF Elfsborg och Falkenbergs FF. Idag står det klart att Lidköpingssonen blir kvar i Örgryte IS över säsongen 2022.

I Örgryte IS har han spelat 92 tävlingsmatcher och gör i och med kontraktsförlängningen sin femte säsong i den rödblå tröjan.





