Oron i Kalmar FF - stor fara för flera tunga besked 2022

Kalmar FF har i år imponerat på väldigt många, och tre spelare har imponerat lite extra. Tre spelare som stått för mer än hälften av lagets mål under 2021, men kanske inte längre är kvar till nästa säsong.

För FotbollDirekt berättar Kalmar FF:s Jörgen Pettersson om hur kontraktssituationerna med Oliver Berg, Nils Fröling och Jonathan Ring ser ut och hur han ser på deras framtid i laget.

- Det är spelare som är oerhört skickliga som vi jättegärna har kvar i laget. Samtidigt vet vi var vi är någonstans i hierarkin, säger Jörgen Petersson till FotbollDirekt.

Oliver Berg och Jonathan Ring var två av Kalmar FF:s värvningar inför säsongen. Berg kom från GIF Sundsvall i superettan och Ring kom från en tufft år i Djurgårdens IF. Ring och Berg har tillsammans med Nils Fröling under säsongen bildat en trio som inte har gjort någon missnöjd. Det är tre spelare som har varit starkt bidragande till att Kalmar FF har gått som tåget i år och överraskat i stort sett hela allsvenskan. Anfallstrion har tillsammans gjort 41 poäng under säsongen och stått för mer än hälften av lagets samtliga mål och assist.

Men nu finns en uppenbar risk att de rödvita går miste om sin stjärntrio till 2022. Först ut är Oliver Berg som har ett år kvar på kontraktet. En spelare som troligtvis många klubbar i och utanför Sverige är intresserade av.

- Med tanke på hur bra Oliver har varit under året så vill vi gärna förlänga med honom. Vore det så enkelt att det var vi som bestämde allt kring en förlängning hade det inte varit en så svår process. Då hade man bara kunnat tänka på om man vill förlänga eller inte. Som det ser ut nu är det tre parter som ska bli nöjda. Det är vi, spelaren och spelarens rådgivare. Sen just kring Oliver får vi se när och hur vi kan komma vidare i den frågan, säger Jörgen Petersson till FotbollDirekt.

Har ni fått något intresse från andra klubbar kring Oliver Berg?

- Det vill jag inte kommentera. Jag är jätteglad att Oliver är här nu och jag hoppas att han stannar en längre tid än vad det nuvarande avtalet är.

Nils Frölings kontrakt går ut efter den här säsongen. Samma sak gällande Jonathan Ring som har option på ett år till. Kring dem två resonerar Petersson på samma sätt som kring Oliver Berg.

-De är spelare som är oerhört skickliga som vi jättegärna har kvar i laget. Samtidigt vet vi var vi är någonstans i hierarkin. Vi har skapat oss ett intresse bland spelare på sättet vi har spelat men det finns fler saker än så som bestämmer var spelare vill vara någonstans. Vi får se vad som händer. Vi jobbar stenhårt med truppen varje dag och har gjort det ganska länge. Så vi ska nog kunna stå med en slagkraftig trupp nästa år hoppas vi, med eller utan de spelare som står på utgående avtal.

Hur ser du på ett scenario där ni inför nästa år står utan Berg, Ring och Fröling?

-Jag tycker inte man kan resonera riktigt så. Om man hela tiden ska vara rädd för att spelare försvinner så blir det inte bra. Det är bättre att vara bra och spelare försvinner än att vara dålig och ha dem kvar. För oss är det viktigaste att prestera som lag. Vi är jätteglada när spelare utvecklas och om det är någon som vill gå vidare och spela någon annanstans får vi acceptera det.

- Vi kommer jobba på det sättet som är bäst för oss. Det vill säga fortsätta försöka få upp unga spelare i A-laget, vara noggranna i vår rekrytering och försöka behålla de spelare som vi tror kan tillföra mycket för laget.

Hur ett tapp av anfallstrion skulle påverka Kalmar FF är alltså ingenting Petersson går runt och funderar på. Han berättar att om spelare försvinner så sätter sig tränarstaben ner och tittar på om spelaren ska ersättas med en ny spelare utifrån eller internt inom laget.

Om spelaren de facto ska ersättas så ser de över om det ska vara samma profil på den spelaren som kommer in eller om det ska vara någon med nya egenskaper.

-Man får ta det som det kommer, säger Pettersson.

Kalmar FF presterade i dagarna en ny målvakt till laget, brassen Ricardo Friedrich med ett förflutet i norska Bodø/Glimt. Vilket troligtvis inte kommer bli den sista värvningen på ett tag.

-Vi kommer säkert att rekrytera nya spelare. Det kommer försvinna folk från truppen så jag är ganska övertygad om att det kommer komma in någon till.

Någon speciell position?

-Som jag sa innan har vi en bra dialog i föreningen där vi går igenom vad som saknas och vad som kan göra oss bättre. Vi är ett lag som inte har ekonomin för att ha lika stor trupp som de bästa lagen. Då måste man ha spelare som kan spelare på flera positioner. Det är flera saker som spelar in men jag tror säkert att det kommer komma in någon innan jul.

