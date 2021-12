''Upp med alla nerver och känslor på bordet - dags att avsluta jobbet''

POWER RANKING - OMGÅNG 29

Det är svårt att vänja sig, och även om man vid det här laget vet att allt är möjligt i allsvenskan 2021 så slutar man aldrig överraskas.

Varberg chockade Djurgården på Tele2 arena. AIK bjöd på en smått chockartad vändning mot Elfsborg i Borås.

Och så vidare.

Det betyder också förändringar i FotbollDirekts Power Ranking, där Hammarby fortsätter att tassa upp för listan trots ett sömnpiller på Örjans vall i omgång 29.

Och Kalmar FF tar ett välförtjänt kliv in på listan.

/MATHIAS LÜHR

1. Malmö FF

En poäng från klubbens 22:a SM-guld, och det är “bara” Halmstads BK som står i vägen i omgång 30 hemma på Stadion. Och man krattade för den avslutningen genom att besegra svårspelade Kalmar FF på bortaplan i omgång 29.

Inget lag (skulle jag säga) klarar av Kalmar FF:s press- och possessionspel som Malmö FF, och även om det inte var någon sensationell uppvisning, utan en ganska jämn match - så gav det tre poäng och sex av sex möjliga mot Henrik Rydström & Co den här säsongen.

Nu återstår alltså bara ett uppdrag, innan en allsvensk berg-och-dalbanesäsong ändå kan sluta på exakt det sätt som de flesta tippade inför seriespelet: Halmstads BK, laget som knappt kan göra mål, men heller inte släpper in många.

Upp med alla nerver och känslor på bordet och det är dags avsluta jobbet.

2. AIK

Det finns nog få lag som fått så mycket skäll under en säsong där man funnits med i guldstriden under i stort sett hela året. Och med all rätt. För AIK:s offensiv HAR INTE varit bra under 2021. Den har varit torftig, trög och fantasilös.

Ändå har Bartosz Grzelak sett till att hålla liv i alla tänkbara drömmar, och säkrat Europaspel 2022 - med segrar byggt på en bombsäker defensiv, attityd och uddamålssegrar.

Det är imponerande.

Sen att anfallsspelet och målskyttet lossnat under de senaste omgångarna, det är givetvis en skön bonus. Att sanningen är den att Elfsborg ändå var betydligt bättre på den biten i sådär 54 minuter under måndagen, det behöver man inte fundera så mycket över efter vändningen från 2-1 till 2-4.

Det var ett imponerande mentalt styrkebesked.

3. Hammarby

“Bara” 0-0 i en torftig match mot täta Halmstad på Örjans vall i omgång 29, men Bajen har stadigt plockat poäng under andra halvan av säsongen och med förluster för både Djurgården och Elfsborg så har jag inga problem att placera Hammarby på prispallen i denna ranking.

Möjligheten att nå Europa och bygga vidare på de erfarenheter man skaffade sig i år är dock bortblåsta med en omgång kvar och det är givetvis ett misslyckande för ett lag som betalar löner som ska utmanar om titlar och bjuda på Europa-äventyr varje säsong.

Men - man har ju sin cuptitel som räddar upp året och nu är det snart dags att bygga om igen för ännu en satsning mot toppen.

Hoppet är det sista…

4. Djurgården



Hårfint före Elfsborg i den här rankingen efter magplasket mot Varberg hemma (2-3). Djurgården har haft alla tänkbara chanser att göra 2021 till ett nytt guldår, men nu är man i läget där man med stor sannolikhet behöver vinna sista matchen mot Häcken borta för att ens fixa en Europaplats.

Något har saknats, och det mest tydliga är ju en målskytt som kan leverera under en hel säsong. En nia som kan ta laget på sina axlar och avgöra skitmatcher som annars sluta med ett uselt kryss eller till och med torsk.

Man undrar ju lite hur usel Emir Kujovic måste ha varit i Kim Bergstrands och Thomas Lagerlöfs ögon i år, när han fått exakt noll startchanser trots problemen.

Räkna med att nummer ett på sportchef Bosse Anderssons värvningslista inför 2022 är en chef längst fram i banan.

5. Elfsborg

I 54 minuter så dominerande man matchen mot AIK. Man visade upp en offensiv fart och idé som var överlägsen motståndet, och Europa 2022 kändes så långt givet för Jimmy Thelin & Co.

Men med en sargad backlinje, utan avstängda Leo Väisänen och Simon Strand och med Johan Larsson utbytt skadad efter en dryg halvtimme - då åkte botten till slut ur festligheterna på Borås arena. AIK musklade ner Elfsborg helt enkelt. Både fysiskt och mentalt.

Nu kan man i alla fall avsluta säsongen med en säker (?) trepoängare borta mot Örebro och sätta rejäl press på Djurgården i kampen om den tredje Europaplatsen.

6. Kalmar FF

Det är dags för ett av 2021:s stora succélag att ta klivet in bland de stora lagen - och in på den här listan.

Okej, det blev 0-1 i en jämn match mot Malmö FF senast, och man lär inte klättra uppåt från sin sjätteplats i tabellen med tre poäng kvar att spela om. Men om Henrik Rydström kan leda sitt lag in på Tele2 arena i den sista omgången och knäppa Hammarby på näsan, då har man sannerligen befäst en position bland Sveriges bästa lag den här säsongen.

LÜHR OCH EKWALL OM ALLSVENSKA SLUTSPURTEN:

