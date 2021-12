KLART: Ytterbacken står klubblös

Vladimir Rodic kontrakt gick ut den 1 december. Serben är nu klubblös och missar lördagens match mot Kalmar FF.

–Jag är ledsen över att lämna Hammarby, säger han till Sportbladet.

Under förra säsongen gick Vladimir Rodic, 28, på lån från Hammarby IF till norska Odds BK. Inför detta år vände han hem till Södermalm och har fått spela en hel del. Under säsongens sista match mot Kalmar FF kommer han dock inte att vara närvarande. Ytterbackens kontrakt gick ut den 1 december och därmed står han nu klubblös.

-Mitt kontrakt löpte ut i går. Jag har pratat med Jesper (Jansson) lite om vad som skulle hända och han lade fram ett förslag till mig. Men det var inte… Jag vill inte låta otrevlig, men det såg inte ut som det ska göra enligt mig. I dag var jag på Årsta och sa hej då till killarna och ledarna, säger Vladimir Rodic till Sportbladet.

-Jag kommer vara med dem den här veckan och kommer att sitta i publiken på lördag. Jag kommer inte träna med laget eller spela matchen.

Rodic tid i den grönvita tröjan är nu definitivt över.

-Det finns inget snack om ett kontrakt eller något. Jag är fri att leta efter en ny miljö.

-Det är som det är och jag är ledsen över att lämna Hammarby. Jag har länge sett på klubben som en plats där jag kan stanna en lång tid och jag har haft en underbar tid här i tre och ett halvt år.

TV: Hetaste spelarna i allsvenskan just nu:





