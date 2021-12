''Det är nog en av de fetaste matcher jag har spelat''

Han flyttade från Stockholm till Poznan.

Och Jesper Karlström har direkt blivit en ordinarie spelare i det lag som idag leder den polska högstaserien.

För FotbollDirekt berättar den före detta Djurgårdsmittfältaren om succén, men också om:

✔️ Därför har han tagit ett steg upp i karriären

✔️ Största skillnaderna mellan svensk och polsk fotboll

✔️ Rivaliteten med Legia Warszawa: “Där kände man verkligen hatet”

16 av 34 omgångar är spelade och högst upp i topp ligger Lech Poznan. Laget som slutade på en blygsam elfte plats i fjol har fått en kanonstart på säsongen.

– Vi har gjort det väldigt bra, inte minst med tanke på hur det gick i ligan förra säsongen, säger Jesper Karlström och tillägger:

– För oss i laget har det väl inte varit någon jätteöverraskning att det gått bra. Men det är klart att vi är väldigt nöjda med hur det har gått så här långt. Vi har fått till det bra.

Det var för nästan exakt ett år sedan det stod klart att Jesper Karlström skulle lämna Djurgården. Mittfältaren värvades från Brommapojkarna till Blåränderna inför säsongen 2015, och 2019 var han en viktig pusselbit i det lag som blev svenska mästare.

Nu har han snart gjort tolv månader i Lech Poznan - och Karlström har varit en ordinarie spelare sedan dag ett.

– Jag har startat varje match sedan jag kom till klubben förutom två, tror jag. Jag satt på bänken en gång under våren och en gång nu under hösten, säger han och fortsätter:

– Så det har fungerat bra. När jag kom förra säsongen gick det inte så bra för laget, men jag tyckte ändå jag gjorde det helt okej. Den här säsongen har det gått bättre för laget och för mig. Jag tycker att jag gjort stabila prestationer.

Hur är livet i Polen?

– Det är bra. Bra stad, sköna lagkamrater och en väldigt proffsig klubb. När jag kom i början var det väldigt lätt att komma in i det. Jag hade Mikael Ishak (tidigare Assyriska), Thomas Rogne (tidigare IFK Göteborg), och sen kom ju även Aron Jóhannsson (tidigare Hammarby) som också pratade svenska.

– Det var skönt att komma in och ha dem där. Jag tycker det fungerar bra, man har skaffat sig ett liv utanför fotbollen också. Men det är klart allt blir mycket lättare när man får spela och när laget går bra som det gör nu. Då blir ju allting runt omkring lättare.

Om du jämför Stockholm med Poznan, är det stor skillnad?

– Ja, Stockholm är ju större såklart. Sen är det hemma för mig. Men Poznan är ändå en hyfsat stor stad och det mesta finns här. Det fungerar jättebra.

– Sen märker man lite skillnad med fotbollen. Här är det bara Lech Poznan som gäller. I Stockholm finns det ju några andra lag.

Vilka är de största rivalerna till Lech Poznan?

– Det är Legia Warszawa. Sen finns ju Warta Poznan som är här ifrån, lite utanför staden, men det är en ganska liten klubb. Det finns inget hat på det sättet mellan klubbarna. Sen är det klart att vi vill komma före dem. Jag tror att de kom före oss förra säsongen, så det var kanske lite pinsamt.

Har du hunnit spela någon match som påmint lite om ett Stockholmsderby?

– Ja, vi mötte ju Legia på bortaplan för någon månad sedan. Och det var en riktigt fet match. Vi vann med 1-0. Där kände man verkligen… det var nog en av de fetaste matcher jag spelat.

– När vi åkte från Poznan hade vi massor av supportrar som stod vi arenan och visade sitt stöd. Och sen när vi kom till Warszawa var det mycket Legia-fans utanför som stod och skrek, gestikulerade och sådär. Där kände man verkligen hatet. Och sådana matcher tycker jag är najs att spela.

Jag kan tänka mig att det inte var så vänskapliga gester…

– Nej, jag minns att det var en pappa som stod där med sitt barn, som max var tio år gammal. Och båda stod och pekade dubbla långfingrar mot oss. Då kände man att det inte var något skoj, den matchen.

– Men det var jävligt kul att vi vann. Det var ett bra minne.

Karlström pekar ut en markant skillnad mellan svensk och polsk fotboll.

– Vi spelar ju bara på gräs här, vilket är en stor skillnad måste man säga om man jämför med Sverige. När man kommer in nu i november/december så är planerna oftast inte svinbra. Men jag föredrar ändå att spela på gräs, säger han.

– Sen är det mycket mer fysiskt här. Det är lite tuffare på det sättet. Jag tycker det är svårt att jämföra ligor, men jag skulle absolut säga att det är ett steg uppåt.

Men det fysiska spelet är något du trivs med?

– Det har jag utvecklat mycket. Och i det spelet känner jag mig stark, så det har passat mig bra. Det tycker jag om. Sen försöker jag även spela en bra fotboll och spela så mycket bakifrån som möjligt.

– Tränaren vi hade när jag kom ville att vi skulle spela oss ur till varje pris. Nu har vi bytt tränare och lärt oss att kunna variera spelet lite mer. Även om vi försöker spela ofta, så kan vi ändå variera oss lite beroende på vilka vi möter. Och det tycker jag varit bra.

Lech Poznan har knappast blivit bortskämda med topplaceringar de senaste säsongerna. Men nu ligger laget alltså etta i ligan. Och det var längesedan sist laget blev mästare.

– Ja, det var 2015 senast. Och klubben fyller 100 år 2022, så det kommer vara ett jubileum här. Det är verkligen ett stort mål vi haft inför säsongen, att vi ska vinna ligan, säger Karlström.

– Det ser bra ut nu, men det är långt kvar. Vi har varit jävligt stabila, så vi måste fortsätta vara det.

Var ni tippade som en eventuell titelkandidat inför säsongen?

– Alltså, jag har inte läst någonting. Men vad jag förstått så är det väl lite av en överraskning. Men i början visade vi att vi var bra, och när man gjort det i några matcher brukar många “experter” ändra sig snabbt. Så där är det alltid.

– Men innan säsongen tror jag inte det var så många som tippade oss som etta, med tanke på hur det gick förra säsongen.

Till sist skickar Karlström en rekommendation till svenska spelare som funderar över en flytt till Polen.

– Det finns riktigt bra lag här. Jag hade verkligen kunnat rekommendera spelare från Sverige att flytta till Polen, det är bättre än vad man tror, säger han.

