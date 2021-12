KLART: Mittfältaren lämnar Norrby IF - "Det har varit ett livspussel"

Efter tre säsonger i Norrby IF står det klart att Robin Strömberg och föreningen går skilda vägar. Det meddelar laget på sin hemsida.

-Att kombinera familjelivet och jobb med att spela fotboll på elitnivå har varit ett livspussel, säger Robin Strömberg på Norrby IF:s hemsida.

Robin Strömberg, som tidigare har spelat i Mjällby AIF och Östers IF, anslöt till Boråslaget från Ljungskile SK inför 2019. Under sina tre år i Norrby noterades 29-åringen för 22 mål på 78 matcher i superettan och var därmed en av lagets bästa målskyttar under sin tid i föreningen.

– Det känns tråkigt att att lämna en fantastiskt grupp. Speciellt efter den här säsongen vi hade nu. Men att kombinera familjelivet och jobb med att spela fotboll på elitnivå har varit ett livspussel. Nu har vi köpt ett hus i Skåne för att komma närmare våra familjer. De privata delarna vägde över i detta beslutet, helt enkelt, säger Strömberg på lagets hemsida.

– Rent fotbollsmässigt har det också varit tre bra säsonger. Jag känner att jag har varit med och bidragit med poäng framåt och även tagit ett stort defensivt ansvar. Jag har känt ett stort förtroende från ledarstaben och jag har verkligen lagt ner min själ för det här och krigat för klubben med ett stort hjärta. Sedan är jag imponerad över vilka kliv föreningen har tagit under min tid här, både på och utanför planen. Helhetsintrycket av Norrby IF har verkligen varit jättebra.

Norrbys sportchef Lasse Nilsson:

– Det är såklart tråkigt att bli av med en bra fotbollsspelare och en väldigt fin människa. Robin har haft tre riktigt bra år i Norrby där han har haft en stor del i varför vi har tagit kliv varje år. Sett till hans familjesituation där dom längtar hem till skåne och har två små barn så har vi stor respekt för hans beslut. Vi önskar honom all lycka och jag hoppas att vi stöter på honom på något vis i framtiden.

Norrby IF tackar Robin för hans insatser i klubben och önskar honom ett stort lycka till i framtiden, skriver laget på sin hemsida.

