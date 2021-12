Kindberg om sitt helvete: "Jag är ingen vanlig människa"

Östersund FK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg har i dag friats på alla punkter av hovrätten för Nedre Norrland.

Kindberg riskerade ett flerårigt fängelsestraff med det åtal för ekobrottslighet som riktats mot honom sedan flera år tillbaka.



Nu berättar han för FotbollDirekt om den personliga tragedin som var så nära att eskalera ytterligare, samtalet till Graham Potter, paniken för familjen - och hur han bara i dag fått hundratals mejl och sms från hela fotbolls-Sverige.

Inte minst förklarar Kindberg att han är beredd att ta över Östersunds FK igen:

- Jag är så otroligt lättad och lovade mig själv att aldrig bli bitter. När jag nu är friad och om medlemmarna vill (ha mig tillbaka) och om de vill vinna Lennart Johanssons pokal - så är jag redo igen.



Tingsrättens fällande dom av Daniel Kindberg från december 2019 upphävdes alltså av hovrätten i förmiddags.

Domen Daniel Kindberg riskerade var tre års fängelse och fem års näringsförbud, och det var ett straff som åklagare Niklas Jeppsson in i det längsta ville strama åt ytterligare.



Men nu står det alltså klart att domen ogillats och Kindberg är en fri man och kan återgå till ett normalt liv,



Nu talar Daniel Kindberg ut för FotbollDirekt.se om allt från lyckan just nu, till om han någonsin känt självmordstankar då han varit hårt ansatt genom rättsprocessen.



– Nej, jag har aldrig känt så. Kanske på grund av allt jag gått igenom i mitt liv. Jag har härdats av ett hårt liv och är ingen vanlig människa på det viset, säger Kindberg.

- Det kanske viktigaste under dessa år har varit att jag haft familjen och dyrt och heligt lovat mig själv att aldrig bli bitter.

- Men det viktigaste; det är framförallt att mina barn fått upprättelse och likaså mina spelare och ledare i Östersunds FK. Jag känner så. Så mycket många fått lida för det som har riktats mot mig, men jag måste även betona stödet från människor som stöttat mig från Östersundhem och Peab.– Jag har fått hundratals sms från runt om i fotbolls-Sverige i dag. Jag är så otroligt stolt över att så många visar glädje för min skull. Den kärlek som nu ser att jag är oskyldig.- Jag var…, men jag hade en stark oro i kroppen. Konsekvenserna av ett fängelsestraff. En rejäl anspänning i min kropp, jag kan inte förneka det. Så stor lättnad med tanke på så mycket som stod på spel.- Nej, oron för mina nära och kära. Jag har klarat mig helt okej. Men sorgen hos mina barn och deras oro för mig.- Det har varit ett liv som ett helvete, och har kraftigt berört mig. Ta bara min yngste son som klarat av att upprätthålla sig mentalt och gått upp i allsvenskan med Värnamo.- Jo, men jag har nog gjort det. Förhandlingen i Hovrätten har fått mig till det. Det professionella sättet jag hela tiden upplevt. De har direkt visat att de sett luckorna i åklagarens bevisning. Men jag vill betona att Niklas Jeppsson, som han heter, uppträtt respektfullt mot mig.- Nej, jag vet faktiskt inte. Men i fotbolls-Sverige så har jag haft ett grundmurat förtroende. Hela tiden. Alla år. Jag menar det verkligen.– Inte från folk i klubbar, andra klubbrepresentanter. Därifrån har jag alltid känt ett stöd. Det är många genom åren som har hört av sig, kan jag säga.- Ja, det är solklart så. De visar ett tydligt stöd och det är så många som gratulerar mig.- Sedan är det så klart så att fans och supportrar från andra klubbar - att dessa inte tycker om mig, det är en del av spelet.- Det är så det fungerar. Men vad ska jag säga…? jag är ju oskyldig och det hoppas jag alla till sist inser.- Det beror helt och håller på medlemmarna. Har jag det stödet så…finns det stödet så…- Vill medlemmarna det och vill man tillbaka till allsvenskan och till sist ta Lennart Johanssons pokal, så då är jag beredd.– Det kommer jag i så fall att ställa upp på.- Nej, men jag har en annan bakgrund. Jag har gått igenom svåra saker i livet tidigare. Så jag har haft en trygg grund. Jag har haft min familj och inte haft sådana tankar och inte haft sådana tankar om mig själv.- Men det är klart att det här har tagit mig väldigt hårt.– Avslutningsvis så inser jag däremot att jag förmodligen i media aldrig kommer att bli rentvådd.- Med nära och kära och så kan jag väl säga att dagens andra samtal sedan jag blev frikänd gick till Graham Potter. Jo, det blev väldigt emotionellt!





