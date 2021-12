Det har varit tre tunga matcher att följa från sidan.

Avstängde Simon Strand har då fått se sitt Elfsborg tappa kontakten med SM-guldet och förlora greppet om en Europaplats.

Allt på grund av ett rött kort och en kameraknuff.

-Just vid det tillfället tyckte jag att jag blev straffad på grund av att jag är Simon Strand.

Som dock fick ett glädjebesked när han kom med i Hanne Andersson landslagstrupp i veckan och under lördagen är han tillbaka i allsvenskans sista omgång.

Elfsborgs Simon Strand, 28, har under säsongen 2021 imponerat på många. Den tuffe ytterbacken har varit starkt bidragande till att Boråslaget har legat i toppen under nästa hela säsongen och att de nu har chansen att spela i Europa 2022.

Som belöning för sitt fina jobb har Strand också blivit uttagen av Janne Andersson till januariturnén.

-Jag visste inte att uttagningen var nu i onsdags, men jag var förberedd på att truppen skulle presenteras någon gång under veckan. På onsdagsmorgonen fick jag ett sms från Jimmy (Thelin) där han skrev: “Fortsätt träna på”. Det har varit ett mål att bli uttagen till januariturnén och när jag såg Jimmys sms förstod jag att jag hade kommit med, säger Simon Strand till FotbollDirekt.

Elfsborg har precis som förra året, när man sensationellt kom på andra plats bakom Malmö FF, stått för fina prestationer denna säsong.

-Jag tycker att vi har varit stabila. Det är synd bara att vi har slarvat bort några billiga poäng. Vi har visat att vi är ett riktigt bra lag och jag tror att det är många som har respekt för oss. Vi har jobbat efter att vi ska vara högt uppe i tabellen och att Elfsborg ska bli ett topplag igen. Jag känner att vi har tagit det steget och är tillbaka där uppe nu.

Hur ser du på din egen säsong?

-Jag tycker att den har varit bra fram tills avstängningen. Jag har utvecklats ganska mycket nu under perioder och hittat mitt eget spel i Elfsborg. Folk vet vad jag vill och ska göra vilket är ganska viktigt om man ska fungera som grupp. Det har varit nyckeln till att det gått så bra i år. Folk förstår mig och jag förstår andra vilket blir en bra mix.

-Sen hade jag hoppats på att få spela fler matcher än vad det blev just nu. Det var ett litet snedsteg för några matcher sedan så det var lite tråkigt. Men annars är jag väldigt nöjd med året.

Precis som Strand säger har han under den senaste tiden varit borta från spel. Under förra året drog ytterbacken på sig tre röda kort i allsvenskan men i år har han varit lugnare. Inför matchen mot IFK Norrköping i omgång 26 stod han fortfarande på noll röda kort under säsongen 2021.

Den fina trenden tog dessvärre slut mot IFK Norrköping när han drog på sig matchens andra gula kort i minut 32. På väg ut till omklädningsrummet knuffade Strand till en tv-kamera som en kameraman satt och höll i. Incidenten resulterade i tre matchers avstängning. Ett beslut som Strand inte var jättenöjd över.

-Det var en tuff avstängning tycker jag. Framförallt för min egen del nu när jag inte har fått spela. Just vid det tillfället tyckte jag att jag blev straffad på grund av att jag är Simon Strand.

- I år känns det som att jag och domarna har förstått varandra bättre och jag tycker inte jag har ställt till med något fult. Men i matchen mot Norrköping tycker jag att det blev två billiga kort. Då bubblade jag över lite. Det är segt att det blev på det viset. Det hade kanske kunnat bli en matchs avstängning istället, men nu blev det som det blev.

Att få stå vid sidan och se sitt IF Elfsborg kriga i toppen är något Strand inte har tyckt om.

-Det har självklart varit jobbigt att inte få spela. Det är alltid jobbigt, oavsett vilken avstängning man har, att få sitta på sidan och se sitt lag kämpa. Det värsta var nog i stunden när jag blev utvisad och fick kliva av för att kolla på när laget spelade med en man mindre.

-Det har varit jobbigt. Både sekunden när det röda kom, men även matcherna jag inte har fått vara med på. Jag vill ut och springa för att hjälpa laget. Så förhoppningsvis får jag starta mot Örebro på lördag.

Nu är det en omgång kvar av allsvenskan och IF Elfsborg har chans att ta en Europaplats. Elfsborg måste vinna mot redan nedflyttade Örebro SK, samtidigt som Djurgårdens IF måste förlora eller kryssa borta mot BK Häcken. Trots det tror Strand på sitt lag.

-Vi har varit bra under en längre tid. Jag tycker inte vi ska göra något annorlunda utan vi ska bara åka till Örebro och ta tre poäng. Det krävs hårt arbete men vi vet att vi riktigt bra. Tyvärr har vi det inte i våra egna händer så vi får hoppas att Djurgården tappar poäng. Men i har varit solida i år så jag ser att vi ska kunna vinna vår match och får hoppas på ett bra resultat i Göteborg.





