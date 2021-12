Bryter Bajens svit - AIK vinnare av publikligan 2021

AIK vinner publikligan, för 40:e gången. Det meddelar klubben på sin hemsida.

Därmed har AIK högst publiksnitt i Sverige för första gången sedan 2013.

I lördags fick AIK ta emot det stora silvret efter att Malmö FF blivit svenska mästare. Över 27 000 AIK-supportrar var på plats under den sista matchen mot Sirius - och det var inte Gnagets första starka publiksiffra under året.

Bland annat var över 40 000 personer på plats i derbyt mot Djurgården, och omkring 25 000 personer på plats under matchen mot IFK Norrköping.

Under en något märklig publiksäsong, där majoriteten av matcherna omfattades av coronarestriktioner, står det hur som helst klart att AIK vinner publikligan 2021.

Därmed tar AIK sin 40:e seger i den allsvenska publikligan med 12 363 åskådare i snitt per allsvensk hemmamatch den här säsongen.

Tvåa i maratontabellen ligger IFK Göteborg med 23 segrar, sedan följer Malmö FF med 10, Hammarby IF (7), Örgryte IS (6), Helsingborgs IF (5), Djurgårdens IF (2). Gais, Östers IF, Örebro SK och Falkenbergs IF har var sin seger i den allsvenska publikligan.

Det här är AIK:s första seger i den allsvenska publikligan sedan 2014. Det året hade dock Hammarby högst publiksnitt i Sverige (20 451 kontra AIK:s 16 446), men då låg Bajen i superettan.

Från 2015 till och med 2019 hade Hammarby högst publiksnitt i allsvenskan. I fjol var de allsvenska läktarna tomma på grund av pandemin, bortsett från matchen mellan Falkenberg och Djurgården då 267 personer var på plats.

Publikligan (publiksnitt på hemmaplan) 2021:

1. AIK, 12 363

2. Hammarby IF, 10 262

3. Djurgårdens IF, 9 197

4. IFK Göteborg, 7 443

5. Malmö FF, 7 206

6. IFK Norrköping, 3 612

7. IF Elfsborg, 3 081

8. Kalmar FF, 3 023

9. IK Sirius, 2 731

10. Örebro SK, 2 608

11. Halmstads BK, 1 925

12. Degerfors IF, 1 854

13. Mjällby AIF, 1 794

14. BK Häcken, 1 329

15. Östersunds FK, 1 127

16. Varbergs BoIS, 931

TV: Årets allsvenska lag 2021:





Matchrapporter: Fyra mål av Astrit Selmani när Hammarby slog Kalmar FF Nicolas Stefanelli gjorde två mål när AIK vann mot Sirius AIK vände underläge och vann Halmstad och Hammarby kryssade i mållös match Nabil Bahoui matchhjälte för AIK borta mot Varberg