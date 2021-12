Kan bli avgörande mot Helsingborg - vill se repris av 2016

En säsong blev två veckor längre.

Två matcher kvar där allt står på spel.

Men för vissa blir det inte något nytt.

– Vi är flera i laget som har erfarenhet av kvalspel och som kan sprida ett lugn i gruppen, säger Andreas Bengtsson till FotbollDirekt.

– Mitt mål är att Halmstads BK spelar i allsvenskan 2022, spela i superettan kommer vi inte att göra, säger Amir Al-Ammari till FotbollDirekt.

En annan HBK-spelare som går in till kvalet med liknande inställning är Andreas Bengtsson.

Bengtsson har spelat nästan samtliga matcher denna säsong och har varit starkt bidragande till att Halmstads BK har släppt in näst minst i hela serien. Dessvärre väntar nu kval för Halmstads BK:s del efter att Degerfors IF, i allsvenskans sista omgång, vann mot Östersunds FK samtidigt som Hallandslaget kryssade i Malmö.

I kvalet väntar Helsingborgs IF från superettan. Ett kvalspel Halmstads BK känner igen sig i. 2016 var det just Helsingborgs IF och Halmstads BK som spelade om en plats i allsvenskan inför kommande säsong. Den gången var det Halmstad BK som säkrade det allsvenska kontraktet. Någon som var med då var Andreas Bengtsson.

Kan du dra fördel av att du har viss erfarenhet av spela kval?

– Vi är flera i laget som har erfarenhet av kvalspel och som kan sprida ett lugn i gruppen. Det gäller att alla försöker ge effekt på varandra, så det siktar vi på.

– Det är bara att gå ut och köra på samma sätt som vi har gjort i år.

2016 vann Halmstads BK kvalet med totalt 3-2 efter en riktig rysare på Olympia i Helsingborg. Efter 1-1 i Halmstad gjorde Jordan Larsson 1-0 i returen till Helsingborgs IF i minut 82. Där och då spelade Helsingborgs IF i allsvenskans nästa säsong. Sen gick det fort. Halmstad fick straff i den 87:e minuten och gjorde 1-1. Tre minuter senare drog Marcus Mathisen till med ett långskott i mål. 2-1 till Halmstad BK i returen och Hallandslaget var klara för allsvenskan. Något Bengtsson hoppas på ska ske igen.

– Det gäller att vi går ut och ger allt. Ungefär som första halvlek mot Malmö FF och som i majoriteten av alla matcherna i år. Har vi ett bra försvarsspel och är organiserade så ska vi göra allt vi kan för att vinna de två matcherna.

– Vi är ett väldigt bra lag och det har vi visat i år. Vi är starka mot alla lag och det ska vi även vara mot Helsingborgs IF.

Spelar ni allsvenskan nästa år?

– Jag ska göra allt jag kan för att vi ska göra det.

Halmstads BK:s mittfältare Amir Al-Ammari spelade kvalspel så sent som förra året tillsammans med sitt Jönköpings Södra IF mot Kalmar FF.

Är ni favoriter inför matcherna mot Helsingborgs IF?

– Favoriter och favoriter. Det är två fotbollslag som slåss om en allsvensk plats. De kom trea i superettan och vi ska kvala. Svårt att säga men vi ska i alla fall ut och visa varför vi tillhör allsvenskan. Jag är säker på att om alla tar sitt ansvar mot Helsingborgs IF ska vi spela allsvenskan 2022, säger Al-Amari.

Al-Ammari som har gjort en fin säsong har just nu bara fokus på Halmstad BK.

Hur ser din eventuella framtid ut om ni skulle åka ner till superettan?

– Det tänker jag inte på för jag vet att vi ska spela i allsvenskan nästa år. Det är mitt enda fokus. Mitt mål är att Halmstad BK spelar i allsvenskan 2022, spela i superettan kommer vi inte att göra.

