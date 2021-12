AVSLÖJAR: Hammarbys krismöte i dag - nu kan Milojevic framtid avgöras

Dramatiken är stor i Hammarby kring Milos Milojevic framtid.

Bajentränaren har varit på väg till Rosenborg - innan affären sprack.

Därefter råder det delade meningar om vem det var som hoppade av.

I går fick han emellertid stöd från spelartruppen och i dag under söndagen kan FotbollDirekt.se avslöja nya detaljer, bland annat ett krismöte som kan avgöra Milojevic framtid.



Det pågår nu en febril verksamhet inom Hammarby Fotboll för att lösa den infekterade situationen kring tränare Milos Milojevic.

Det har bara hunnit gå 48 timmar sedan norska TV2 rapporterade att den serbiske tränaren hade bestämt sig för att tacka nej till Rosenborg, trots att det personliga avtalet fanns på plats.

Hur Hammarby-Milojevic nu kommer att sluta återstår att se.

Sparkas han och försöker Bajen åberopa kontraktsbrott för att han, som det finns uppgifter om - gjort saker utan Hammarbys godkännande?



FotbollDirekt har i går och i dag varit kontakt med flera personer, och efter norska TV2:s rapportering de senaste dagarna kan nu FD idag avslöja att det står klart att Hammarby har ett styrelsemöte som väntas äga rum under söndagen.

Det är en sittning som kort och gott går ut på följande: Ska Milos Milojevic sparkas - eller ska han trots allt leda Bajen över 2022?

Men inte nog med det: Vi har även uppgifter om att sportchef Jesper Jansson och huvudpersonen ska ha träffats under gårdagen på ett café, någonting som det även florerar bilder i sociala media kring.

Vidare så uppges det nu, enligt flera personer för FD, med insyn i rådande process att det kommer att bli svårt för Hammarbys ledning att hävda kontraktsbrott. Det för att man hela tiden ska ha varit informerad om processen, och även godkänt Milojevic resor till Norge och möten med den norska storklubbens representanter.

Det vill säga, tränaren ska aldrig ha gjort någonting i hela denna process utan att först ha fått Hammarbys godkännande kring olika stegen som har tagits. Kontakter som har skötts mellan främst Hammarbys ordförande Mattias Fri och norska motparterna, sportchef Mikael Dorsin och ordförande Ivar Koteng.

Det här är uppgifter som kommer att göra det svårt för Stockholmsklubben att hävda kontraktsbrott - om inte Bajen kan bevisa motsatsen.

Det hävdar flera källor med insyn i båda klubbarna, men där sannolikt Hammarby har en annan bild. Bajen har ännu så länge i uttalanden undvikit att gå in på detaljer.

Det har handlat om tio mer eller mindre dramatiska dygn som har lett fram till dagens situation – alltså ett krismöte som mycket väl kan bli avgörande för Milojevic framtid



Det har milt uttryckt böljat fram och tillbaka kring Hammarbytränaren som ett tag sågs förlorad ut.

Det är ett mycket känsligt förlopp som har pågått inför öppen ridå, någonting som främst norska TV2 och Sportbladet har rapporterat om.

Från Hammarbys håll har, i stort, tystnad rått än så länge, innan lagkapten Darijan Bojanic i går kväll för Sportbladet valde att ge Milos Milojevic spelarnas fortsatta stöd.

– Han har vårt fulla förtroende med tanke på resultaten och vad vi har presterat på planen. Allt säger sig självt – vi är nöjda och litar på honom.

– Vi har läst det alla andra också har gjort. Allt är mellan de inblandade, sådana grejer sköts internt.

– Som jag har uppfattat det har Rosenborg varit intresserade och velat ha honom, vilket inte är så konstigt sett till vad vi presterat. Tränare är precis som spelare och har höga ambitioner att nå så högt som möjligt, man kan inte klandra honom för det, säger Bojanic.– Absolut. Samtidigt måste man respektera ur vilken vinkel man ser det. Alla har ambitioner. I det här fallet är det klart att supportrarna blir frustrerade, men vi spelare tänker inte så. Det är den typen av bransch vi jobbar i. Blir han kvar så är ingen gladare än vi, det är inte så att någon har några ”hard feelings” mot honom, säger lagkaptenen.Igår kväll så kunde även norska TV2-sporten ytterligare redogöra för turerna mellan Milojevic, Rosenborg och Hammarby.Uppgifterna gick nu ut på att serben först tackade nej, men som sedan övertalades från den norska sidan att resa tillbaka till Trondheim.Detta var emellertid inte någonting som kunde rädda affären och Milojevic ska slutgiltigt bestämt sig för att tacka nej, sedan han nåtts av uppgifterna om att RBK:s styrelse är oenig kring hans namn.

Det råder nu som alla förstår delade meningar kring vad som har hänt.

Å en sida hävdas Hammarbys tränare vara den som hoppat av - å en annan sida ska det ha varit tvärtom, och Rosenborg som fick kalla fötter.

Legendariske Nils Arne Eggen gick ju nyligen ut i norska media och hävdade att det var RBK:s beslut och inget annat som var sanningen.

Med allt detta så har vi det mest dagsfärska i denna så infekterade historia.

Men för att få hela bilden av rådande situation, och vad som förmodligen är hela årets mest omskrivna allsvenska nyhetssituation, så måste vi backa tillbaka i slutet av förra veckan.

I stora drag så har dramatiska dygnen sedan dess sett ut enligt följande, detta till stor del baserat på norska TV2:s uppgifter - men även FotbollDirekts källor.

Under torsdagen (2 december) fick han första gången frågan om att ta över Rosenborg. Under fredagen funderade han på erbjudandet och tog efter lördagens avslutning mot Kalmar FF till sist så beslutet att tacka nej.

Den utlösande faktorn ska ha handlat dels om hans familjesituation, han hade underskattat att bryta upp familjen från Stockholm och han riskerade att tvingas pendla mellan Trondheim och Sverige.

Under söndagen så kom så Hammarby, enligt nya uppgifter, med ett nytt kontraktsförslag, innan Rosenborg på nytt återkom och till sist förmådde honom att återvända under måndagen till Trondheim för nya samtal.

På tisdagen, väl i Sverige igen, så konstaterar så Milojevic för Expressen att det nu är upp till klubbarna att hitta en lösning.

Samtidigt stod det snart klart, enligt FD:s källor, att Hammarby hade bestämt sig för att sälja sig dyrt.

Priset sattes, enligt vad vi erfar, till 6-8 miljoner kronor för en övergång.



Men så kom uppgifterna som slutgiltigt förstörde chansen till en affär - det när det kom till Bajentränarens kännedom att norrmännens styrelse inte är överens om hans namn. Den mycket inflytelserike styrelsemedlemmen och tidigare framgångsrike sportchefen Rune Bratseth ville helt enkelt inte längre värva den 39-årige serben.

När Milojevic med det insåg att det inte finns en enig styrelse kring hans namn så tog han slutgiltigt beslutet att tacka nej.

Rosenborg ska sedan ha fått beslutet under fredagens morgon.

Det som följer sedan blir larvigt, då legendariske Rosenborgstränaren Nils Arne Eggen gick ut hårt och hävdade att det minsann var den norska klubben som tackade nej - och inte tvärtom.

Nu återstår att se hur Milos Milojevic framtid kommer att se ut. Kanske blir det så att den är avgjord efter dagens krismöte i Hammarby?

Frågan är om man bestämmer sig för att behålla honom - eller sparka honom och försöka hävda kontraktsbrott? Det återstår att se.

