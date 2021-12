BEKRÄFTAT: Johan Wiland lämnar AFC Eskilstuna

Johan Wiland lämnar AFC Eskilstuna på grund av ekonomiska skäl. Det meddelar klubben på sin hemsida.

-Det är tråkigt att inte kunna fortsätta på resan men samtidigt har jag full förståelse för den ekonomiska situationen i klubben, säger Johan Wiland på lagets hemsida.

Johan Wiland har under sin målvaktskarriär vaktat stolparna i IF Elfsborg, FC Köpenhamn, Malmö FF, Hammarby IF och även gjort nio landskamper för Sverige. Han anslöt till AFC Eskilstuna som målvaktstränare i januari 2021. Idag står det klart att lämnar superettanlaget. Det har varit ekonomiskt ohållbart för AFC att behålla Wiland för framtiden.

- Jag vill först och främst tacka alla hemskt mycket och ett fantastiskt lärorikt år för mig som ledare för första gången. Det är tråkigt att inte kunna fortsätta på resan men samtidigt har jag full förståelse för den ekonomiska situationen i klubben. Stort tack till alla i och runtom klubben som tagit emot mig väl och ett otroligt roligt år med många utmaningar som vi löst på ett bra sätt. Framför allt att hålla oss kvar i Superettan. Det var även roligt och lärorikt att arbeta med målvakterna. Tack AFC Eskilstuna och jag kommer säkerligen följa laget i framtiden, säger Johan Wiland på lagets hemsida.

- Johan har varit en viktig del av tränarstaben och stöttat oss andra både genom tuffa och bra tider. Det är så klart ett tråkigt besked för oss alla men vi vill rikta ett stort tack till en professionell och kunnig kollega men även en vän som vi alla skaffat för livet, säger AFC:s tränare Jawad Al Jebouri på lagets hemsida.





