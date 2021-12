Uppgifter: Talangen ryktas bort från Helsingborgs IF

Under gårdagen firade Helsingborgs IF avancemanget till allsvenskan 2022. Nu finns risken att de får spela utan sin mittbackstalang Casper Widell. Sportbladet meddelar att det finns intresse från bland annat Club Brügge och ytterligare en toppklubb i Belgien.

De tillresta supportrarna från Helsingborg kunde rusa in på Örjans Valls gräsmatta när det stod klart att Helsingborgs IF spelar i allsvenskan nästa år. Dock kan HIF få klara sig utan Casper Widell. Mittbacken, som under hösten har vuxit fram och blivit en bärande spelare i den allsvenska nykomlingen, ryktas nu bort.

Sportbladet avslöjar att det finns utländskt intresse för 18-åringen. Det ska framförallt vara från Belgien där Club Brügge uppges vilja ha den 192 cm långe försvararen. Ytterligare en icke namngiven serie- och toppkonkurrent till Brügge uppges också vara villig att lösa Widell.

Under säsongen 2021 har Widell dragit på sig den rödblå tröjan 22 gånger. Under avslutningen av säsongen fick han spela fem raka 90 minuters matcher. I februari förlängde Helsingborgs IF-produkten sitt avtal med moderföreningen över 2023.





