AVSLÖJAR: Här spionerar Bosse Andersson på ryska supertalangerna

RYSKA TALANGER KAN NU VARA PÅ VÄG TILL DJURGÅRDEN



Så sent som i går stod det klart att Djurgården nu har tagit första steget mot kommande transferperiod i och med värvningen av BP-målvakten André Picornell. Lägg där till flera som uppges aktuella som Victor Edvardsen, Marcus Antonsson, norske Daniel Eid och Piotr Johansson.



Så långt det som är känt fram till i dag och nu nya mycket överraskande uppgifter om ryska spår.

Nu kan jag avslöja att står det klart att Djurgårdens kontakter håller på att fördjupas med FK Zenit, trots att det sannolikt blir så att Aleksandr Vasyutin nu lämnar.

Jag har ett foto på Bosse Andersson som uppges vara taget under Youth League i slutet av november mellan Malmö FF och Zenit.

I bakgrunden syns klubbchef Maxim Pogorelov.

Andersson väljer nu att bekräfta FotbollDirekts uppgifter om att han var där under U19-matchen - och det för att titta på tänkbara nya namn från den ryska storklubben.

- Jag kan bekräfta att vi blev nedbjudna av Zenit-representanter och det finns spelare som diskuteras, säger Andersson.

- Vi såg den här matchen och jag kan bekräfta att vi har diskuterat andra namn än Vasyutin.

Hur aktuellt är det här?

- Men det finns namn efter att ha sett den här matchen. Det finns ett par som kan bli aktuella, även om jag inte kan gå in på vad det kan handla om för spelartyper.

Men det här är aktuellt inför 2022 ?

- Det finns ett par namn som på allvar kan bli aktuella och som vi nu kommer att diskutera med Zenit.

Ni håller på att utveckla en relation/utbyte med en av Rysslands mest ansedda klubbar?



- Jag kan ju säga att det finns överhuvudtaget ett förtroende och bra dialog med Zenit om vad vi kan göra tillsammans i framtiden och spelare som kan bli aktuella.