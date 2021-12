Jansson om Bajens tränarjakt: "Vi gör ett otroligt grundligt arbete"

Hammarby har sparkat Milos Milojevic och befinner sig just nu i en uppmärksammad tränarjakt – flera kandidater har nämnts.

Nu ger Jesper Jansson till sist sin syn på vad som väntar efter Milos Milojevic.

– Vi gör ett oerhört grundligt arbete, säger Bajens sportchef till Hammarbypodden Just Idag.

När allt nu verkligen står på sin spets har de till och med tagit in extern hjälp för att säkerställa processen.



Hammarbys nye tränare är Silly seasons mest uppmärksammade allsvenska nyhet just nu.



Jesper Jansson visar nu var Hammarby står i denna mycket känsliga process om vem som ska bli klubbens nye tränare.



Men trots att Bajen nu går utan en ersättare till Milos Milojevic så känner Jansson att de kommer fortsätta försöka steppa upp verksamheten som det var tänkt inför 2022.



Hammarby kommer med det inte rusa in i något för att snabbt få klart med en tränare:

– Vi börjar träna 8 januari och det är väl målsättningen för att ha en tränare på plats, säger han och fortsätter:

– Vi har stora planer för Hammarby. Vi vet att vi vann cupen, oerhört nära Europaspel och hösten så vinner vi, vi ligger långt fram i förhållande till truppbygge och sånt.



Han fortsätter:

- Jag tror att vara huvudcoach i Hammarby är en attraktiv tjänst.



Milojevic lämnade trots det stormiga slutet en bra grund att stå på.

Jesper Jansson ser en hel del positiva effekter inför framtiden, trots bara en halv säsong innan man sparkat en andra tränare under 2021.



– Vi har fått en väldig effekt på kort tid, med kravbilden, mer tryck på spelarna och mer yngre spelare in. Inte minst så vinner vi höstallsvenskan från omgång 16 till 30. Och så var vi oerhört nära Europa.

– Med alla dem parametrarna, trots en “rocky-ride” så fick vi det vi efterfrågade. Jag är mer förvånad att Milos vacklade på den fortsatta resan för jag tror vi hade fått ännu mer utdelning nästa år.



Med andra ord så är det nu kanske till och med en bra tid att Milojevic lämnade när han lämnade med en vinter framför sig.

Nu kan klubben hitta rätt tränare under vintern, som kan bygga vidare på förutsättningar från speciellt höstperioden.

