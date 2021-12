Fyra namn bort från Helsingborgs IF

Helsingborgs IF tog klivet upp till allsvenskan. Nu tappar man fyra spelare. Noel Mbo, Alhaji Gero, Bödvar Bödvarsson och Vladislav Kreida lämnar Skånelaget. Det meddelar Helsingborgs IF på sin hemsida.

-Vi tackar samtliga fyra spelare och önskar lycka till i framtiden, skriver Helsingborgs IF på sin hemsida.

Noel Mbo kom till Helsingborgs IF inför den allsvenska säsongen 2019. Han gjorde 18 tävlingsmatcher för klubben och var dessutom under en halv säsong utlånad till Helsingborgslaget Eskilsminne IF. Anfallarens kontrakt har gått ut och klubben har valt att inte förlänga avtalet.

Alhaji Gero anslöt till Helsingborgs IF sommaren 2019. Sedan dess har han gjort fyra mål på 36 tävlingsmatcher för klubben. Gero, som tidigare har spelat i Östersunds FK och Östers IF, har ett kontrakt som går ut efter säsongen och det kommer inte att förlängas.

-Vi vill tacka Noel och Gero för deras insatser i HIF. Det är spelare som varje dag kommit till Olympia med ett leende på läpparna, krigat på och spridit positiv energi. Vi önskar dem lycka till i framtiden, säger Helsingborgs IF:s sportchef Andreas Granqvist.

Bödvar Bödvarsson har spelat samtliga matcher för Helsingborgs IF denna säsong och har varit en viktigt del i deras lagbygge. Islänningen kom till HIF inför säsongen från polska Jagiellonia och tecknade då ett ettårsavtal. Nu har avtalet gått ut och HIF väljer att inte erbjuda ett kontraktsförslag.

– ”Böddi” har spelat 30 matcher i år och varit en viktig spelare för oss. Vi har inte tagit ett hundraprocentigt beslut om framtiden än men har i nuläget inte erbjudit honom en kontraktsförlängning. Det innebär att han är fri att skriva på för någon annan klubb, säger Granqvist.

Från estniska FC Flora lånades även Vladislav Kreida in under säsongen som gjorde 24 tävlingsmatcher för klubben. Skånelaget hade en utköpsklausul inskriven i låneavtalet som i dagsläget inte aktiveras.

– Vladislav är en ung mittfältare som lärt sig mycket, mognat som person och utvecklats som spelare. Precis som i fallet med Bödvar är beslutet inte definitivt men vi är medvetna om att han kan hamna i någon annan klubb. Vi kommer att fortsätta följa ”Vlad” och önskar honom såklart stort lycka till.

