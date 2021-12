Låter inte alls som att han gett upp ryske stjärnan i Djurgården

Egna produkten Jacob Widell Zetterström eller den inlånade ryssen Aleksandr Vasyutin?

Djurgården har en intressant målvaktsfråga att ta hand om i vinter, och ännu är inget beslut taget.

FotbollDirekt har pratat med Stockholmsklubbens målvaktstränare som ger sin syn på situationen som varit i laget 2021.

– Vi kommer att spela Europa nästa år, så vi kommer att behöva minst två bra målvakter, säger Nikos Gkoulios.

Djurgården inledde den allsvenska säsongen med Aleksandr Vasyutin i mål. Den ryske 26-åringen lånades in från Zenit och levererade omedelbart.

Blåränderna gick starkt i ligaspelet och höll flertalet nollor - men sedan skadade han sig i derbyt mot Hammarby.

Sedan dess har det skett flertalet rockades på målvaktsposten i det lag som så länge utmanade om SM-guldet. Under sommaren hyllades 23-årige Jacob Widell Zetterström för sina insatser, men han blev efter ett tag placerad på bänken igen.

Nu återstår en intressant fråga för Djurgården i vinter. Försök att hitta en ny lösning med Zenit angående Vasyutin, trots att optionen sagts upp - eller satsa på den egna talangen Widell Zetterström?

FotbollDirekt har ju tidigare i formatet ‘’Ola Gustavssons News'' kunnat redogöra för att ett nytt bud trots allt kan vara på gång.

Dessutom finns den tidigare guldmålvakten Tommi Vaiho i truppen.

FotbollDirekt har pratat med Djurgårdens målvaktstränare, Nikos Gkoulios, som ger sin syn på situationen som varit.

– Vi är ganska nöjda med alla tre målvakter, och deras prestationer under året. I januari värvade vi Vasyutin för att han skulle vara nummer ett. Och han började säsongen ganska bra, säger Gkoulios och fortsätter:

– Han hjälpte laget med sitt ledarskap och han hjälpte laget ta många poäng. Jag tror han höll fyra nollor under sina sju första matcher. Vi låg dessutom i toppen i början av säsongen.

– Sen blev han skadad och Tommi hoppade in i derbyt mot Hammarby (2-2). Eftersom Widell Zetterström presterade så bra under träningar tyckte vi det var dags att ge honom chansen. Det var ingenting mot Tommi, det var mer att vi såg mycket potential i Jacob. Så det var rätt tajming efter Vasyutins skada.

Djurgårdens målvaktstränare om Widell Zetterströms impact:

– Han gav en enorm boost till hela laget. Han uppfyllde våra förväntningar och vi var jättenöjda med honom. Sen kom vi in i en period där vi släppte in ganska mycket mål och då var det dags att ge Vasyutin en ny chans. Och det var rätt beslut tycker jag, efterosm han var riktigt stabil i de matcher han spelade efter skadan, säger Gkoulios och tillägger:

– Det var samtidigt en bra period för Jacob att stå vid sidan, och rensa tankarna lite. Han fick fundera lite över vad han gjort mindre bra och vad han behövde utveckla. Han fick ladda batterierna. Sista två matcherna hade Vasyutin lite problem med framsidan av låret, så han kunde inte stå då.

Vad tycker du att Vasyutin bidragit med, förutom att han är en bra målvakt?

– Hans ledarskap. Han är fantastiskt professionell. Han jobbar hårt varenda träning och han har skapat bra relation med alla sina kamrater. Alla visar stor respekt för honom och han kan inspirera alla lagkamrater under matcherna. Jag tror att han håller hela allsvenskans högsta nivå.

Tycker du att Jacob annars är redo att vara förstemålvakt en hel säsong för Djurgården?

– Det är mitt mål i alla fall. Det är det vi vill. Men det är ett beslut som klubben måste ta, tränarna, sportchefen, jag, alla som jobbar med det här. Hans första säsong var riktigt bra. Vi är nöjda med honom. Han har gjort några fantastiska matcher, till exempel borta mot Malmö.

– Sen är vi en storklubb, vi kommer att spela i Europa nästa år. Vi kommer att behöva minst två bra målvakter. Konkurrensen funkar bra för klubben. Å ena sidan har han bevisat att han kan vara nummer ett - å andra sidan vill vi som klubb gärna ha två bra målvakter nästa år.

Nyligen gjorde även Djurgården klart med Brommapojkarnas talangfulle målvakt, André Picornell. Nikos Gkoulios om 17-åringen:

– Vi har värvat honom som förstemålvakt till U19. Sen ska han alltid kunna vara redo att träna med förstalaget när vi behöver en extra målvakt. Men tanken är att han ska spela med U19 hela året.

– En kille som står varje match i U19-laget ska ha ganska nära till A-laget. Vi kommer att ha bra koll på honom hela säsongen.

