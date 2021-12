Kaied: "Jag har aldrig varit så här glad på ... någonsin"

Adam Kaied har på en säsong gått från att spela i U19-laget till att vara en bärande spelare i Helsingborgs IF:s A-lag. Ett år som fick ett lyckligt slut och nu väntar allsvenskan för 19-åringen.

-Det känns som att det bara går framåt nu. Allsvenskan nästan år ... jag har inte hunnit tänka på det så mycket, säger Adam Kaied till Sportexpressen.

Adam Kaied har imponerat på många under året. 19-åringen har varit en del av mittfältet i Helsingborgs IF säsongen igenom. Nu har han hjälpt laget att ta klivet upp till allsvenskan. Den långa säsongen slutade på topp för Kaied och Helsingborgs IF efter kvalsegern borta mot Halmstads BK.

– Jag har inga ord, säger Kaied till Sportexpressen.

– Jag är hur glad som helst. Jag har aldrig varit så här glad på ... någonsin.

Halmstads BK var det lag i allsvenskan som hade släppt in näst minst mål i hela serien. Hallandslaget lyckades hålla nollan intakt efter första kvalmötet som slutade 1-0 till Halmstads BK. Trots det var Kaied inte orolig.

– Vi visste hela tiden att vi kunde vinna. Även om de gjorde ett mål så fortsatte vi följa planen, vi fortsatte pressa och när vi hade lägen så fortsatte vi ge allt. Det lönade sig till slut, säger Kaied.

Kaied berättar för Sportexpressen att 2021 har gått snabbt. Först tränade han inte med A-laget och sedan fick han hoppa in i matcher och efter det även starta.

Mittfältaren har under året lärt sig väldigt mycket och fått mer erfarenhet. Han berättar även att det är stor skillnad mellan juniorfotboll och seniorfotboll.

-Det är tuffare och det är mer taktiskt. Kanske inte alltid mer löpningar, ibland är det mer löpningar på U19-nivå, men här måste man löpa smartare. Man kan inte bara pressa för då blir man förbispelad.

På slutsignalen sprang de tillresta supportrarna från Helsingborg in på planen och firade avancemanget. En del spelare blev fråntagna sina tröjor men Kaied behöll sin som ett minne.

– Tröjan tog jag faktiskt själv, den vill jag ha. Men shortsen tog någon och mitt hårband tog någon också. Men det var bara kul, säger Kaied.

TV: Årets lag i allsvenskan 2021





