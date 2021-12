KLART: BP värvar tidigare Djurgården-spelaren

Oscar Petersson lämnar Akropolis IF. 21-åringen har nu skrivit på för IF Brommapojkarna. Det meddelar laget på sin hemsida.

– Det är en fin och stor förening och jag har alltid velat spela här, säger Oscar Petersson på lagets hemsida.

Oscar Pettersson gjorde förra året sitt första mål i allsvenskan när han fick hoppa in för Djurgårdens IF mot IK Sirius i den första omgången av allsvenskan. Lite senare gick han till Stockholmsklubben Akropolis IF för mer speltid och spenderade 1,5 år i superettanlaget. Nu står det klart att anfallaren skriver på för en annan Stockholmsklubb.

– Det är jätteskönt att få det klart och roligt att vara här i BP, säger Oscar Pettersson.

– Det är en fin och stor förening och jag har alltid velat spela här. Så när ”Kissen” (Brommapojkarnas sportchef Peter Kisfaludy) hörde av sig så gick det väldigt fort, det tog bara någon vecka från första kontakten till att jag skrev på.

Petersson har fått sin fotbollsfostran i Bromstens IK som är hans moderklubb, där spelade han fram till 16 års ålder. Nu lämnar han Akropolis IF, som nästa säsong kommer spela i division 2, mot superettan och IF Brommapojkarna.

BP:s sportchef Peter Kisfaludy om värvningen:

– Oscar är en hårt arbetande spelare med näsa för mål som tagit stora steg senaste åren. Det ska bli väldigt spännande att följa Oscars utveckling hos oss.

