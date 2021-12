OFFICIELLT: AFC Eskilstuna värvar ytterligare en målvakt

AFC Eskilstuna värvade precis in målvakten Lamin Sarr som under året har spelat i Ettan. Nu hämtar de in ytterligare en målvakt. Melker Uppenberg anländer till superettanlaget från Friska Viljor FC i division 2.

-Att klubben väljer att satsa på unga spelare och att det är många i min ålder i laget känns tryggt, säger Melker Uppenberg på lagets hemsida.

Melker Uppenberg debuterade i division 2 redan som 17-åring och rankas idag som den bästa målvakten i samtliga division 2-serier av Aftonbladet. Efter en fin säsong i Örnsköldsvik och Friska Viljor FC får målvakten nu testa vingarna i superettan.

-Jag fick en bra bild av klubben och Eskilstuna när jag var där och testade 2019. Det känns väldigt spännande att ta steget till superettan och att få spela fotboll på heltid. Att klubben väljer att satsa på unga spelare och att det är många i min ålder i laget känns också tryggt och bra när man flyttar hemifrån och lämna familj och kompisar, säger Uppenberg på lagets hemsida.

AFC Eskilstunas tränare Jawad Al Jebouri om värvningen:

“Melker var på besök hos oss redan 2019 och spelade träningsmatch med laget efter säsongen. Han visade redan då att han höll en bra nivå och vi har följt hans utveckling sedan dess”.

“När han nu haft en så fin säsong med sin klubb så kände vi att han var redo för att ta nästa steg. Vi är väldigt glada över att ha Melker här hos oss och det ska bli spännande att fortsätta följa hans utveckling på nära håll”.

19-åringen har skrivit kontrakt med AFC Eskilstuna fram till slutet av 2025.

